Zapadel je prvi sneg

Hladna fronta se pomika prek Slovenije. Za njo bo k nam od severovzhoda dotekal hladnejši in sprva še vlažen zrak. Na Kredarici je zapadel prvi sneg v tej sezoni. Da se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1500 m, so vremenoslovci napovedali že pred dnevi.

MMC sicer poroča, da se je snežna sezona na Kredarici končala junija, zdaj pa se je očitno začela že nova. V lanski sezoni – od 1. avgusta dalje, so zabeležili 253 dni s snežno odejo. Lani je prvič zapadel sneg sredi septembra, kar pomeni, da letos sneg na Kredarici zapadel skoraj mesec kasneje.

Vremenoslovci sicer napovedujejo, da bodo padavine zvečer od zahoda oslabele in ponehale, ponoči pa se bo zjasnilo.