Zanj so že sestavljali poslovilni govor

Bratje Herlec so zelo močno zaznamovali slovenski alpinizem. Vseh sedem otrok predvojnega alpinista Emila Herleca se je posvetilo goram, pet fantov – Roman, Franko, Janez, Ferdo in Emil mlajši - Milč – pa je postalo tudi odličnih alpinistov. Romana Herleca, 89-letnega alpinista, gorskega vodnika in gorskega reševalca, smo obiskali na Olševku pri Preddvoru, kjer lahko s svoje terase gore le še občuduje. Veliko mu pomeni, da takoj zjutraj zagleda čudovite Julijske Alpe s Triglavom, na desni pa Kamniško-Savinjske Alpe s Storžičem. V gore ga je še pred drugo svetovno vojno zaneslo že ...