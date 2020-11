Zanimanje za hrvaške nepremičnine v porastu. Poglejte, kaj »matra« Slovence (FOTO)

Slovenci si želijo vikend na morju

Tilen Debelak. FOTO: Century 21 Emona

Hrvaška FOTO: Nepremičnine.si, posnetek zaslona



Bolje kupiti na Hrvaškem kot v Ljubljani?

Če ste v zadnjih tednih zašli na slovenske spletne strani z nepremičninami, ste lahko opazili, da se tam vsak dan pojavi precej oglasov za nepremičnine na Hrvaškem. Ker so imeli letos lastniki nepremičnin tam ugodnost, da so lahko prehajali meje in na morskem zraku preživeli številne lepe vikende, ni nič čudnega, da se mnogi spogledujejo z nakupom nepremičnine pri naših južnih sosedih. Da sta se ponudba in število oglasov na slovenskih portalih za nepremičnine na Hrvaškem povečala, potrjujejo tudi nepremičninski agenti.Po besedahiz agencije Century21 je kar 90 odstotkov novogradenj, ki so na trgu, luksuznih. Opaziti je mogoče primanjkljaj rabljenih stanovanj ali stanovanj, ki so manjša od 80 kvadratnih metrov. To so namreč tudi stanovanja, po katerih Slovenci največ povprašujejo.Da je na trgu več novogradenj, opaža tudiiz agencije RE/MAX Vogal, ki pravi, da je na Hrvaškem nepremičninski trg v razcvetu, zato je vidno investiranje v novogradnje. Po njegovi oceni novogradnje trenutno predstavljajo kar tri četrtine vseh nepremičnin, ki so trenutno na trgu.Na vprašanje, kdo trenutno prodaja stanovanja, odgovarja, da se za prodajo novejših stanovanj, ki so stara od dveh do deset let, odločajo večinoma Slovenci in Nemci, medtem ko novogradnje, manjša starejša stanovanja, hiše in zemljišča v večini prodajajo Hrvati. Kotnik dodaja, da se za odtenek vidi porast prodaje nepremičnin, ki so v lasti ostalih državljanov EU.»Trenutno povpraševanje Slovencev je, če odštejemo zadnje tri tedne, zaradi epidemije večje, kot je bilo prejšnja leta. Razlog kupci navajajo v tem, da zaradi ukrepov, ki smo jim priče, tisti, ki niso lastniki nepremičnin ali plovil na Hrvaškem, letos niso mogli izkoristiti sončnih vikendov v času pred poletjem in po njem.« Temu pritrjuje tudi Kotnik, ki pravi: »Slovenci, tisti, ki imajo denar, so izkazali interes za nakup, ko so videli, da lahko prehajajo meje, če so lastniki nepremičnin na Hrvaškem.« Pravi še, da je, kar se tiče nakupov, ostalo na enaki ravni kot prej, a v isti sapi doda, da to velja le za Istro in Kvarner. Za južneje je povpraševanje slabo.Na vprašanje, ali je v trenutni situaciji nakup nepremičnine na Hrvaškem dobra naložba in ali bi bilo smiselno z nakupom še nekoliko počakati, Debelak odgovarja, da se nakup na obali pri naših južnih sosedih trenutno bolj obrestuje kot Ljubljani. »Glede na to, da se vsi zavedamo, da situacija, kot je zdaj, ne bo trajala večno, je z investicijskega vidika trenutno nakup na Hrvaški obali boljši kot v Ljubljani. Letni donos oddajanja nepremičnine v najem je glede na investicijo od tri do štiri odstotke večji kot v Sloveniji, obrestna mera pa je v bankah trenutno ena najnižjih v zadnjih 20 letih. Torej naše mnenje je, da tisti, ki si v trenutni situaciji nakup lahko privošči brez večjega tveganja, je investicijsko gledano bolje, kot bo, ko se situacija umiri, saj se bodo takrat po naših analizah cene še dvignile. Vsekakor pa priporočamo nakup vseh nepremičnin na Hrvaškem prek slovenskih agencij, saj smo mi zaradi zakona dolžni preveriti vsa pravna in dejanska stanja nepremičnine in o njih naše kupce opozoriti,« je še dejal Debelak.Robert Kotnik še doda, da so cene nepremičnin, ki se nahajajo blizu obale in so namenjene za turizem, ravno tako visoke, zato je v tem negotovem času težko govoriti, ali je to dobra naložba. »Kupci stanovanj na Hrvaškem v prvi meri gledajo na te nepremičnine bolj kot luksuz kot pa naložbo, saj se jih večina proda za lastno uporabo, za dodano vrednost preživljanja prostega časa in šele potem kot naložbo.«