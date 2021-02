Žan Mahnič brez usmiljenja nad Tanjo Gobec

Neprijetno zbegana pred televizijskimi ekrani

V nedeljski oddaji Politično s Tanjo Gobec je beseda med drugim tekla tudi o političnih razmerjih pred glasovanjem o nezaupnici vladi. Gosta v studiu sta bila predsednica SABin predsednik SMC, Gobčeva pa se je v uvodu dotaknila jutrišnjega odprtja nekaterih trgovin oziroma dejavnosti in hitrega testiranja za zaposlene. »Ostaja tudi vprašanje, ki ga pristojni v tem tednu niso razjasnili: kako zanesljivi so hitri testi, ki so ob množičnem testiranju zaposlenih v šolah ponekod pokazali precej izkrivljeno epidemiološko sliko?« je dejala.Omenjena izjava TV voditeljice pa je povzročila nekaj slabe volje pri vladajočih. Vlada je na Twitterju te navedbe označila za lažne informacije, oglasil pa se je tudiz urada vlade za komuniciranje, ki je zapisal: »Na @RTV_Slovenija Tanja Gobec mirno laže, da ta teden niso dobili nobenih uradnih pojasnil glede hitrih testov. V četrtek je na novinarski konferenci o tem govoril @pucciami, v sredo pa dr. Rozman, prof. Štrukelj in epidemiologinja Neda Hudopisk«.Njegov zapis pa je delil tudi državni sekretar za nacionalno varnost iz vrst SDS. Pripisal je celo nekaj krepkih na račun voditeljice: »Tanji Gobec je potrebno pojasnilo napisat na steklenico viskija, da ga lahko večkrat prebere.« Nemalo komentatorjev je izrazilo mnenje, da takšno obnašanje ni primerno njegovi funkciji.Gobčevo je pred časom zaznamoval malce neposrečen napovednik Odmevov. Mnogi so počasno govorjenje, zapletanje in hihitanje pripisali alkoholu, medtem ko je sama to zanikala. V pogovoru za Ono plus je pred časom spregovorila o težavah s hrbtenico in pojasnila, kaj se je tisto usodno sredo dogajalo na RTV