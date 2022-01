Zamrznjeno, a za drsanje vseeno nevarno

Turistični biser občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Blaguško jezero, je nastalo v začetku šestdesetih prejšnjega stoletja, ko so v vasi Blaguš zajezili Blaguški potok. Izvira nekje pod Cerkvenjakom in se v Biserjanah izliva v reko Ščavnico ter je osrednja turistična destinacija v tem delu Prlekije oziroma Slovenskih goric.

Skriva tudi pasti

Jezero na 14 hektarjih površin z največjo globino osmih metrov je bilo ustvarjeno z namenom, da bi med poletnimi sušami namakali bližnja polja in zbirali odvečno vodo v času jesenskih in spomladanskih poplav. V zadnjih letih je služilo predvsem ribolovu, namenjeno pa je tudi ljubiteljem narave in privablja številne obiskovalce, rekreativce in ribiče ter je prijetna izletniška točka, predvsem v poletni sezoni, ko je dobro obiskano, saj imajo urejeno kopanje.

V zadnjih letih so okolico lepo uredili. FOTOGRAFIJE: Franci Klemenčič

Vendar danes nima le prvotnega namena. Nedavno so ga obogatili tudi z novim glamping naseljem, ki je zlasti dobro obiskano v pomladnem, poletnem in jesenskem času. Ob jezeru je sprehajališče, narejeno na leseni podlagi, ki je zanimivo tudi v zimskem času, ko kljub mrazu srečaš ribiče.

V teh januarskih dneh je večji del vodne površine zamrznjen, vendar debelina ledu ne zadošča za drsanje, zato takšno početje vsi odsvetujejo. Dokaz je tudi dejstvo, da na določenih mestih led ni vzdržal niti edinega laboda, ki se je te dni sprehajal po njem. V najbolj senčnih straneh jezera smo sicer zaznali, da je led vzdržal predšolskega otroka, pa še to ob varstvu staršev.

Birokracija preprečila razvoj

Zanimivo je spomniti, da se je za Blaguško jezero v letih 1997 in 1998 zelo zanimal tudi nekdanji smučarski zvezdnik Marc Girardelli, Avstrijec, ki je tekmoval za Luksemburg. Bil je pripravljen vložiti več milijonov takratnih nemških mark, a je žal tujo naložbo preprečila naša birokracija.

Kljub propadlemu poslu s petkratnim skupnim zmagovalcem svetovnega pokala je njegov slovenski prijatelj Mario Herzog uredil nekoč divje kopališče, v katerem se je po neuradnih podatkih utopilo najmanj 30 ljudi. Najbolj tragično je bilo leta 1985, ko jih je umrlo kar osem, zadnja nesreča pa se je zgodila julija 2010, utonil je 23-letni fant. A na srečo so se razmere v zadnjih letih bistveno izboljšale, za kar je poskrbel prav podjetnik Herzog. Jezero je varno, prijazno in prijetno za vse kopalce in s svojo spokojnostjo prava oaza miru.

Zaradi bližine Avstrije in le nekaj kilometrov od izvoza avtoceste je turistom na dosegu roke. Do sedaj je manjkalo le, da se okolica uredi, kar pa se je k sreči tudi spremenilo. Že precej časa so trajali razni poskusi za oživitev turizma, vendar večjih uspehov in napredka ni bilo.

Blaguško jezero, ki je doslej navduševalo obiskovalce s svojo tišino in neokrnjeno naravo, zdaj ponuja mnogo več. Na obrežju je vrata odprl Forest glamping resort, kjer največje bogastvo ostaja narava. Vse se je začelo z željo Herzoga, da uredi obrežje. Potem ko je dobil potrebna dovoljenja in soglasja, se je povezal še z lastnikom blagovne znamke Charming Slovenia Iztokom Podkrižnikom. In tako se je obema uresničila želja, da bi v Prlekiji zgradila butično glamping naselje.