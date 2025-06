Zamenjava spolov na osnovni šoli znova razdelila Slovenijo: imamo pojasnilo ravnateljice

V ponedeljek se je kot blisk po družbenih omrežjih razširila vest o prihajajočih dogodkih, ki so jih za ta teden organizirali na Osnovni šoli Šentjernej. Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je sporočil, da so se nanj obrnili otroci z omenjene šole.

»V četrtek naj bi na šoli izvajali absurdno “dejavnost” z naslovom Zamenjaj spol! Otroci naj bi zamenjali spol tako, da bi si dekleta nadela kravate ter si prilepila brke in brado, fantje pa bi se oblekli v ženska oblačila, nosili ogrlice in visoke pete,« je zapisal in dodal, da je to indoktrinacija k deviancam ter da takšne ideologije »nimajo kaj iskati v šolah«.

Teme so izbrali učenci, ne šola

Za pojasnila smo se obrnili na ravnateljico omenjene šole Tadejo Strmole. Kot pravi, so se odločili, da bodo prihajajoče dogodke ob tematskem tednu, ki je bil načrtovan kot sproščena, neobvezna oblika druženja in povezovanja učencev skozi tematske dni z različnimi oblačilnimi in zabavnimi izzivi, odpovedali.

»Teme za tematski teden niso bile določene s strani šole ali učiteljev, temveč so jih v celoti izbrali učenci sami; zmagovalci preteklega tematskega tedna– pri tem sta sodelovala en oddelek 4. razreda in en oddelek 9. razreda. Vsebine so bile izbrane z mislijo na to, da gre za prostovoljno, igrivo »maškarado«, brez kakršnih koli skritih pomenov ali ideoloških namenov,« zagotavlja ravnateljica, ki ob tem dodaja, da je sodelovanje pri tematskem tednu vedno izbirno – učenci se lahko vključijo po svojih željah in zmožnostih.

Cilj je bil ustvariti prijetno in povezovalno vzdrušje

»Nikoli ni bilo mišljeno, da bi kdorkoli moral sodelovati, če mu ni prijetno. Cilj tematskega tedna je zgolj ustvariti sproščeno, prijetno in povezovalno vzdušje, podobno kot pri pustnem dnevu,« še poudarja Strmoletova in dodaja, da so tematski teden odpovedali, saj si želijo, da šolski prostor ostane varen in spodbuden za vse učence in da tovrstni dogodki ne postanejo razlog za nesporazume ali razdvajanje.

»Naj ob tem dodamo, da so tematski dnevi in tedni praksa, ki že dlje časa poteka na številnih šolah doma in v tujini – zato kot šola pri tem nismo posebej izvirni, temveč le sledimo nekaterim preverjenim oblikam spodbujanja šolske skupnosti,« še zaključi ravnateljica.