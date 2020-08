Zaman čakali gnečo na meji: tako komentira Beovićeva

Tega so se bali: kratkotrajna imunost

Čeprav je bilo v preteklih dneh zaradi uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam epidemiološko nevarnih držav pričakovati veliko gnečo na mejnih prehodih, pa se je izkazalo, da se veliko turistov z letovanja pri južnih sosedih sploh še ni vrnilo. Kot ocenjuje vodja strokovne skupine za covid 19, infektologinja, to pravzaprav ugodno vpliva na delo epidemiologov.»To pomeni manj potrjenih primerov vsak dan, lažje in bolj učinkovito delo za terenske epidemiologe, bolj postopen prihod bo bolj ugoden za obvladovanje epidemičnega vala, kot če bi prišli vsi naenkrat. Obstaja možnost, da bo število vnesenih okužb tudi manjše,« je Beovićeva povedala za TV Slovenija.Sicer pa so bili letos poleti mnogokrat skrb vzbujajoči tudi prizori iz slovenskih letovišč, natrpane plaže bi lahko hitro postale žarišče okužb, a kot pravi Beovićeva, vsaj za zdaj, tega niso zabeležili: »Dnevni podatki terenskih epidemiologov ne govorijo v prid temu, da bi imeli v teh najbolj natrpanih turističnih krajih žarišča okužbe, seveda pa je mogoče, da do okužb prihaja, če so ljudje tesno skupaj. Kljub pogledu na natrpane plaže očitno obstaja določen nadzor, situacije na plažah in v lokalih se sproti urejajo in izboljšujejo. To je najbrž dodaten razlog, da pri nas takih izbruhov, kot jih poznamo iz Hrvaške, vsaj zaenkrat nismo imeli.«Beovićeva je poudarila, da nameravajo v naslednjih tednih in mesecih testirati čim več ljudi, ki imajo okužbe dihal, »saj je nemogoče ločiti covid 19 od ostalih respiratornih okužb«. »Samo na tak način bomo lahko epidemijo uspešno zamejevali, se pravi, da bomo vedeli tako rekoč za vse okužene primere.«Komentirala je tudi primer iz Hongkonga, kjer so potrdili, da se je 33-letni moški dvakrat okužil s sars-cov-2, in sicer z dvema različnima tipoma virusa. Beovićeva je poudarila, da strokovnjake skrbi »kratkotrajna imunost po preboleli bolezni covid 19, ki je v bistvu okužba s koronavirusom in ti virusi večinoma ne puščajo dolgotrajne imunosti z izjemo mogoče virusa, ki je povzročal sars. Tako da so ta poročila do neke mere pričakovana in pomenijo slabo novico v trenutku, ko pričakujemo učinkovito cepivo, ki naj bi rešilo ta val epidemije.«