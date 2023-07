Žalostno: Petanovim zgorel kozolec z vso mehanizacijo, a lahko bi jim še več (FOTO)

Petanovi so delovna družina, živijo na Muljavi, hiša številka 48, streljaj od Ivančne Gorice. Ko so bili na njivi je nenadoma zagorelo v domačem kozolcu. »Najmlajši sin je nekaj po 17. uri opazil ogenj in dim. S traktorjem sem odhitel domov, vse je bilo v ognju. Kmalu zatem so bili tu že gasilci,« nam je včeraj dopoldne zaupal 42-letni gospodar Metod Petan. Požar jim je vzel tako rekoč vso mehanizacijo. Ostal je le traktor, s katerim so bili na njivi.

Zagorelo še enkrat

»Ob 17.12 je v naselju Muljava v občini Ivančna Gorica gorel objekt velikosti 20 x 15 m. Gasilci PGD Stična, Metnaj, Ivančna Gorica in Muljava so požar pogasili, pred ognjem varovali sosednje objekte ter sanirali požarišče. Poleg objekta so v njem zgoreli bager, dva traktorja, škropilnica, obračalnik, traktorska prikolica, stroj za spravilo žita, deset kubičnih metrov drv ter seno,« so o nesreči, ki je prizadela Petanove, poročali na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Vžgalo se je domnevno zaradi kratkega stika na bagru pri balah. FOTO: GZ Ivančna Gorica

»Sodelovale so štiri gasilske enote. Šlo je za požar na gospodarskem poslopju odprte narave. Hitro posredovanje lokalnih gasilskih društev je preprečilo, da bi požar ogrozil še sosednji stavbi, stanovanjsko hišo in hlev. Posredovanje je bilo glede na velikost bolj zahtevno kot nevarno,« je povedal Jure Strmole, predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica. Gasilci so požar ukrotili v dveh urah, potem pa ostali na požarni straži. Še dobro, kajti ob 4. uri zjutraj so morali znova posredovati, tlelo je seno na pogorišču. Gasilci PGD Muljava in PGD Stična so seno zalili z vodo in ga prekopali.

Pogorišče so si ogledali kriminalisti, po prvih in neuradnih domnevah bi požar lahko nastal zaradi kratkega stika na bagru, ob katerem so bile bale sena.

Postavil ga je dedek

»Pod kozolcem smo imeli dejansko vse stroje, ki jih premoremo. Smo majhna kmetija, a imeli smo vse stroje. Vse sem pospravil pod kozolec, da bi mehanizacijo obvaroval pred vremenskimi vplivi. Zdaj je vse zgorelo ... Ostali smo brez vsega,« je skrušen ugotavljal Metod, ki je kmetijo podedoval po babici in dedku, za slednjega je skrbel vse do smrti za novo leto. Prav dedek je 1999. postavil kozolec. »Na kmetiji imamo predvsem kokoši in piščance, včasih smo imeli tudi govedo. Sam v službo nisem hodil, ker sem skrbel za dedka, zdaj pa jo iščem,« nam je še zaupal Metod.

Metod s sinovoma ne bo vrgel puške v koruzo. FOTO: Drago Perko

Že v nedeljo zjutraj so se pri Petanovih oglasili številni, ki so pripravljeni pomagati. »Hvaležni smo, vidimo, da v tej nesreči nismo sami, to nam veliko pomeni. Naša največja pomoč in opora so sosedje in gasilci. V naših koncih imamo take gasilce, ki ne le da gasijo, ampak se po nesreči tudi angažirajo in pomagajo, tudi s pobiranjem sredstev. Zavedamo se, da so naša največja zavarovalnica prav gasilci,« Metod ni skrival hvaležnosti. Včeraj je dobil nekaj ponudb sosedov, ki bodo dali les za nov kozolec, nekaj denarja bo treba za kritino. Toda večja skrb so stroji, ki jih kmetija seveda nujno potrebuje.

»Nekaj smo imeli zavarovano, a brez pomoči ne bo šlo. V prvi vrsti bomo potrebovali nov traktor, potem pa vse drugo,« je sklenil Metod, ki verjame, da jim bo uspelo, da bodo nadaljevali delo na zemlji.