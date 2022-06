Pahor ob smrti Gantarja: Slovenija mu bo večno hvaležna

Borut Pahor je ob novici, da je pozno zvečer prenehalo biti srce akademika dr. Kajetana Gantarja, svojcem izrekel iskreno sožalje. »Slovenija bo profesorju Gantarju večno hvaležna za njegovo življenjsko delo. /.../ Akademik dr. Gantar je februarja, kot letošnji Prešernov nagrajenec, na povabilo predsednika Pahorja nastopil kot slavnostni govornik v Predsedniški palači. Imel je navdihujoč govor, ki so mu prisluhnili obiskovalci dneva odprtih vrat ob slovenskem kulturnem prazniku,« je zapisal.

Kajetan Gantar je prejel Prešernovo nagrada za življenjsko delo. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Gantar je bil eden ključnih slovenskih intelektualcev, dolgoletni profesor za latinski in grški jezik in književnost, avtor avtobiografskih knjig in številnih prevodov ...

Od akademika se poslavljajo številni znani ljudje. Med drugim tudi jezikoslovec Kozma Ahačič, ki je zapisal. »Zadnjič sem se z njim srečal pred dvema tednoma, ko sem vodil pogovor z njim. Bil je poln energije, nisem si mislil, da ga vidim zadnjič.« Gantar naj bi umrl med dopustom sredi Sredozemlja, je poročal portal aleteia.org.