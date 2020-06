Žalostna vest: umrl župan Bojan Kirbiš

Nenadna smrt Bojana Kirbiša je boleča izguba za vse, ki smo ga poznali, ga spoštovali in cenili, ter se skupaj veselili doseženih ciljev in uspehov. »Na Občini Starše se ga bomo spominjali predvsem po njegovi mirni, vedno spoštljivi naravi in po preudarnih, premišljenih besedah. V spomin na pokojnika bo sklicana žalna seja, katere datum bo določen v naslednjih dneh. Žalna knjiga bo na Občini Starše odprta od petka, 26. 6. 2020, do pogreba pokojnika. Njegovi družini, sorodnikom in prijateljem izrekamo iskreno sožalje, podžupana Občine Starše Marjan Malek in Aleksander Furek, člani Občinskega sveta Občine Starše in zaposleni v občinski upravi Občine Starše ter podjetju Gradnje Starše d.o.o. Naj počiva v miru!« so še sporočili iz omenjene občine na Dravskem polju.

Prvič izvoljen leta 2010

Na vrh občine je bil Kirbiš prvič izvoljen leta 2010 kot kandidat stranke DeSUS. Izkušenj v politiki takrat ni imel, zato je po navedbah Večera izpostavljal, da bo uporabil zlasti znanje, ki si ga je nabral v gradbenem podjetju Cestogradnje, katerega solastnik je bil. Leta 2014 je kot edini kandidat dobil še drugi mandat, kandidaturo pa je podprlo več strank. Pred dvema letoma je imel na volitvah znova široko podporo strank in že v prvem krogu premagal dva izzivalca že v prvem krogu.