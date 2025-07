Žalostna vest: poslovil se je znani slovenski zdravnik: »Velikan. Neizprosen borec. In vzor Hipokratove prisege«

Gibanje za zdravo družbo je sporočilo žalostno vest. Poslovil se je znani slovenski zdravnik. »Odšel je dr. Vladimir Pirnat. Velikan. Neizprosen borec. In vzor Hipokratove prisege. Hvala za vse kar Si neumorno izvajal za vse. Tudi tiste, ki so bili tiho. Tudi tiste, ki niso razumeli. In tiste, ki niso verjeli. Iskreno in najgloblje​ sožalje svojcem,« so zapisali na družabnem omrežju.

Številni se pokojnemu strokovnjaku zahvaljujejo za njegov prispevek v času pandemije covida, ko je kot zdravnik nasprotoval obveznemu cepljenju. Opozarjal je, da cepiva še niso bila dovolj raziskana in da prisila ni bila v skladu s Hipokratovo prisego.

Pokojni zdravnik je delal na Univerzitetnem kliničnem centru, kot raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan in zadnja leta v zasebni praksi.