Žalostna stran: slovenski otroci ujeti v domove, so žrtve ali priče nasilja

Ob svetovnem dnevu otroka so v programu Botrstvo opozorili, da ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa poglabljajo neenakost med otroki. Predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin meni, da je otrokom treba zagotoviti enake možnosti za zdrav razvoj, saj gre za vlaganje v prihodnost celotne družbe. Neenakost se poglablja

Kot so zapisali v programu, ki deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje, se letos poglabljajo predvsem neenakosti na področju izobraževanja. »Epidemija je zelo jasno pokazala, da je prav šolsko okolje tisto, v katerem lahko otroci z manj priložnostmi uravnotežijo primanjkljaje iz domačega okolja,« so zapisali v sporočilu za javnost. Že v prvem valu epidemije covida 19 se je izkazalo, da veliko učencev in dijakov nima ustrezne opreme za šolanje na daljavo, mnogi tudi nimajo internetne povezave. A računalniška oprema ni edina težava otrok iz socialno šibkih družin. »Mnogi starši otrokom ne zmorejo nuditi pomoči pri usvajanju znanja, veliko otrok v naši državi tudi nima spodbudnega okolja za sledenje pouku in učenje.«



Na ZPM Ljubljana Moste-Polje so zaznali tudi povečanje potreb po učni pomoči. 107 otrok so povezali s 50 prostovoljci, ki otrokom pomagajo pri učenju. V sodelovanju z društvom Duh časa in zavodom Vsak pa so razdelili več kot 900 računalnikov.

Ogulinova je izpostavila tudi varnost otrok. »Vsak otrok bi moral imeti pravico do odraščanja v varnem in spodbudnem okolju, v katerem lahko uresničuje svoje potenciale in oblikuje svojo osebnost za vse življenje. Epidemija pa razgalja kar nekaj problemov naše družbe in jih poglablja. Med drugim je preveč otrok ujetih v domove, ki ne zagotavljajo varnosti, so priče ali žrtve nasilja, in trenutno ti otroci nimajo možnosti umika niti v šolo. Razmere so za mnoge res težke.« Boljše okolje in razmere za otroke

K spodbujanju boljšega okolja za otroke pa so se zavezali tudi v Mestni občini Nova Gorica. Z zaobljubo varnemu otroštvu so se zavezali, da bodo skrbeli, da se bodo otroci in najstniki v občini počutili varne, svobodne in zaščitene. Spodbujali jih bodo tudi, da spregovorijo o situacijah, v katerih se počutijo v stiski, ter jih naučili, kje lahko poiščejo strokovno pomoč, če se znajdejo v nevarnosti. Razširili so tudi seznam varnih točk v mestu in na podeželju. Dodali so tudi mobilne varne točke, ki jih predstavljajo mestni avtobusi.



Ta teden pa so pripravili tudi brezplačno spletno delavnico z gibanjem skozi življenje, ki je potekala v sklopu iniciative v znanju in povezovanju je moč. Udeleženci so spoznali pomen gibanja in se seznanili z nekaterimi vajami. Na občini sicer pripravljajo še nekatere druge aktivnosti, a so zaradi trenutnih ukrepov za omejevanje širjenja epidemije preložene.