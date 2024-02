Žalostna novica: poslovila se je znana slovenska prevajalka

Umrla je prevajalka francoske književnosti Marija Javoršek. Med drugim je prevajala gledališke igre francoskega klasicizma, od tega celoten Racinov opus, besedila iz stare francoščine in poezijo različnih avtorjev, denimo celotno zbirko Rože zla Charlesa Baudelaira. Umrla je v nedeljo, stara 85 let, so sporočili iz družinskega kroga.

Pokojna prevajalka Marija Javoršek. Foto: Roman Šipič

Študirala je francoski in italijanski jezik s književnostjo na filozofski fakulteti v Ljubljani, zaposlena pa je bila med drugim v Narodni in univerzitetni knjižnici ter na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.

Za več založb, med drugim za Obzorja, Založništvo tržaškega tiska in Partizansko knjigo, je korigirala, lektorirala in opravljala jezikovne preglede. Sestavila je nekaj slovarskih publikacij ter prevajala francoske dramske, lirske in pripovedne zvrsti.

Dobila tudi Sovretovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada

Za prevod zbranih dram Jeana Racina je leta 1995 prejela stanovsko Sovretovo nagrado, leta 2013 pa še nagrado Prešernovega sklada za prevod Corneillovih Rimskih političnih tragedij. Kot so zapisali v utemeljitvi skladove nagrade, prav dosledna uporaba zaporedne rime, ki je sicer redka v slovenskih prevodih francoskih klasicistov, izkazuje njeno mojstrstvo.