Za »koroško deklico«, ki jo je pred 12 leti iskala vsa Slovenija, usodna kruta bolezen

Pred več kot desetimi leti se je pred očmi slovenske javnosti odvijala zgodba o bitki med starši za skrbništvo nad tako imenovano koroško deklico.

Leta 2010, ko sta se dekličina oče in mati razšla in je bila pravnomočno dodeljena v varstvo in skrb mami, se je zapletlo, ker oče deklice ni želel predati materi. Vse skupaj se je še bolj zapletlo, ko so deklico marca 2011 z izvršbo iskali na njegovem domu, pa je tam niso našli, zato jo je mama prijavila kot pogrešano. Marca 2012 je policiste poklicala dekličina babica po očetovi strani. Zaradi vpletenosti v dekličin protipravni odvzem je bilo obsojenih kar šest ljudi.

Čeprav so mnogi upali, da je od takrat, ko so deklico vrnili materi, živela srečno in brezskrbno, je to na žalost daleč od resnice.

V teh dneh je namreč odjeknila novica, da je koroška deklica umrla. Šestnajstletnico so v torek pokopali na pokopališču v Mežici. Zanjo je bila usodna kruta in težka bolezen, s katero je bila bitko in jo na žalost izgubila.

Ob tej boleči izgubi njenim najbližjim izrekamo sožalje tudi v našem uredništvu.