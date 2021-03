Žalost v ZOO Ljubljana: izgubili dva velika ljubljenca (VIDEO)

Kapibara Stinky. FOTO: ZOO Ljubljana

Iz ljubljanskega živalskega vrta so sporočili žalostno vest, da so se poslovili od dveh velikih ljubljencev: devetletnega sibirskega tigra Vita in desetletne kapibare Stinkyja. Kot so zapisali, so bila zanju usodna rakava obolenja.»Novembra 2020 smo v počutju sibirskega tigra Vita opazili spremembe. Po natančnem pregledu se je naša veterinarska ekipa odločila za operacijo. Vitu so morali zaradi izjemno redkega agresivnega tumorja odstraniti ledvico in vranico. Kljub trudu veterinarske ekipe in zaposlenih v ZOO Ljubljana je zdaj neozdravljiva bolezen napredovala do te mere, da smo Vita zaradi dobrobiti evtanazirali,« so sporočili.Kapibara Stinky je imel redko obliko raka slepega črevesa, ki je pri kapibarah izjemno pomemben del prebavne cevi, zato je bil zanj kljub zdravljenju usoden.V desetletnem obdobju je bil tumor vzrok pogina živali v ZOO Ljubljana v štirih odstotkih. Obolevale so tako dvoživke kot plazilci, ptiči in sesalci. To je bistveno manj kot pri ljudeh, kjer je smrt zaradi rakavega obolenja na drugem mestu, pri moških v Sloveniji pa celo na prvem.»Vemo, da ju boste obiskovalci pogrešali, še bolj pa ju bomo pogrešali zaposleni in med nami njihovi oskrbniki, ki so se z njima dnevno srečevali. Vito je na daleč prepoznal zvok motorja svojih oskrbnikov in prihitel v notranji prostor. Tam se je srečal z oskrbniki, ki so ga nagradili z igračo ali s priboljškom. Tudi Stinky je imel prav posebno vez z oskrbniki. Skupaj so se igrali, izvajali različne spretnosti, še posebej pa je užival v crkljanju,« so še dodali v spominu na priljubljena člana živalskega vrta.