Evropska unija (EU) oziroma Evropska komisija (EK) ima zaradi spremenjenih geostrateških razmer popolnoma drugačne prioritete kot pred leti (ko smo se združili proti koronavirusu). Prav iz časov korone pomnimo tudi povečanje domačih zalog živeža, vode, goriva ter drugih dobrin, ki jih človek potrebuje za preživetje. V ta teden razkriti »strategiji za izboljšanje pripravljenosti na krize« pa so med drugim predvideli tudi razvoj smernic za doseganje »samooskrbe prebivalstva za najmanj 72 ur«. Bodo tudi pri nas kmalu delili knjižice z navodili za krizo in vojno, kot so jih jeseni lani na Švedsk...