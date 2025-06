Zaljubljeni v vse, kar je povezano z morjem (FOTO)

V Sloveniji delujeta dve društvi, ki se ukvarjata z obnavljanjem starih bark. Eno je v Izoli, drugo v Piranu. Po nekaterih ocenah imamo na Obali le še nekaj plovil, ki so po večini hudo razpadajoča in na suhem, a bi ob strokovnem restavratorskem pristopu lahko postala zgodovinska in s tem ohranjena ladjarska dediščina. Ta namreč hitro izginja in člani obeh društev poleg Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran si z navdušenjem, znanjem in tudi nemalo lastnega denarja prizadevajo, da bi zanamcem lahko zapustili del pomorske kulture naroda. Ob tem pa seveda pogrešajo več družbene podpore.

Dolgoletni predsednik Društva ljubiteljev starih bark Piran Janez Šabec tako pravi: »Člani društva v Piranu imamo 30 starih barkač, nekaj deset nas je in smo z vseh koncev Slovenije. Sami čudni ljudje smo, zanesenjaki in zaljubljenci v vse, kar je povezano z morjem, še zlasti pa s starimi lesenimi barkačami. Pri obnavljanju bark vse naredimo sami in si med seboj pomagamo. Vedno, ko se snidemo, je lepo. Ni nas veliko, zato se dobro poznamo in imamo tudi precej prijateljev v Italiji in na Hrvaškem, ki radi pridejo na našo regato.«

Letošnja tradicionalna regata starih bark, ki jo popestri tudi srečanje starodobnih avtomobilov na piranskem pomolu, je bila že 47. Je edinstvena pri nas in od začetka jo brez prekinitve izpeljejo vsako leto. Nekoč je bila ob 1. maju, odkar je v Portorožu Mednarodna razstava navtike Internautica, jo izpeljejo v sklopu te. Na letošnjo regato je priplulo 35 lesenjač.

35 lesenjač je prišlo na regato.

Precej jih je bilo tudi iz Italije in dogajanje na piranskem glavnem pomolu ter med regato v Piranskem zalivu je bilo tako za lastnike bark, njihove posadke ter zvedave turiste izredno privlačno. Piransko društvo je poskrbelo tudi za brodet in pijačo, tako da družabnosti in zabave ni manjkalo. Na vsakem koraku so se ponujali številni privlačni prizori pisanih jader in barkač, ki so očarali turiste ter domačine. Predvsem pa je bila to priložnost, da radovedni iz prve roke izvejo vse o plovilih in tudi zanimive zgodbe sto in več let starih lesenjač ter v kromu bleščečih se starodobnih avtomobilov iz časov pred drugo svetovno vojno.

Janez Šabec predano neguje barkačo Stari maček, ki bo prihodnje leto dopolnila že 120 let. Je pa nekoliko zaskrbljen za prihodnost tega dela piranske dediščine. »V Izoli je društvo prva liga, pri nas, v Piranu, pa nimamo podmladka. Tako kot naše barke se staramo tudi člani našega društva. Nismo več mladeniči, mladih zanesenjakov za oživljanje lesenjač pa je vse manj. S tem izgubljamo tovrstno dediščino, predvsem pa tudi znanje, ki jo ohranja. Priznanih mojstrov, ki to obvladajo, skoraj ni več,« pravi.

Lesenjače so na regati pospremili njihovi kopenski vrstniki. FOTO: Društvo ljubiteljev starih bark Piran

Pred Piranom so razpeli jadra. FOTO: Društvo ljubiteljev starih bark Piran

Pripravili so že 47. regato. FOTO: Janez Mužič