Žalčan izdelal najbolj nenavadno kitaro na svetu

Nekega dne, ko je 20-letni Žalčan Jernej Ježovnik v rokah držal hladno pločevinko piva in se pripravljal, da jo bo odprl, se mu je porodila nenavadna ideja: da bi iz sntntnov, kot se reče tisti majhni pripravi, s katero odpremo pločevinko, izdelal kitaro. Tako poteka izdelava unikatne kitare. »Poznal sem veliko ljudi, ki so iz sntntnov izdelovali različne stvari. Ker sem rocker po duši, pa sem pomislil, zakaj ne bi iz tega izdelal kitare. Rečeno, storjeno, tako se je začelo zbiranje sntntnov, pri čemer so seveda prišli prav številni prijatelji. Vsak, ki pločevinko odpre, jo običajno zavr...