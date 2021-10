Zakonski predlog: Slovenci bi si lahko izbrali kraj in čas svoje smrti

Združenje za dostojno starost Srebrna nit meni, da bi morali vzpostaviti pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. S tem namenom so pripravili zakonski predlog in ga dali v javno razpravo, ki bo trajala pol leta, so povedali na današnji novinarski konferenci.

Po koncu javne razprave bodo predlog dopolnili in ga s podporo 5000 podpisov vložili v zakonodajni postopek.

»Večina nas si želi mirne in spokojne smrti. Vendar je smrt lahko tudi trpeča, povezana z dolgotrajnim umiranjem in izgubo osebnega dostojanstva,« je danes dejala predsednica društva Biserka Marolt Meden. V svetu se z namenom, da bi varovali posameznikovo osebno dostojanstvo, po ugotovitvah društva vse bolj uveljavlja t. i. pomoč pri končanju življenja.

»Do zlorab ne bo prihajalo«

Predlog bi državljanom omogočil, da bi si lahko sami izbrali čas in kraj svoje smrti, je pojasnil eden od ustanovnih članov društva Andrej Pleterski. Hkrati predlog v celotnem postopku zagotavlja, da ne bo prihajalo do zlorab. Tako se nikomur ne bo moglo zgoditi, da bi njegovo življenje končali proti njegovi volji, je zagotovil.

Predlog predvideva posebno komisijo v okviru ministrstva za zdravje, ki bo nadzorovala celoten postopek. »Nadzor bo torej sproten in ne bo omejen na poročilo ob koncu,« je dodal za STA.

Slovensko zdravniško društvo je po njegovih besedah že pred časom izvedlo anketo, ki je pokazala, da bi bilo v primeru sprejetja takšnega zakona pri postopku pripravljenih sodelovati dovolj zdravnikov. Glede na to se ne boji, da zaradi zavračanja sodelovanja med zdravniki ne bi bilo mogoče izvajati zakona.

Če bo zakon sprejet, bodo vsi državljani imeli enako možnost, da se odločijo za dostojanstveni konec življenja, je poudaril.

Evtanazijo bi bilo mogoče izvesti le izjemoma

Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja bi lahko po predlogu dobila polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje, v okviru mreže javne zdravstvene službe. Izvajalci bi bili lahko bodisi javni zavodi bodisi koncesionarji v mreži javne zdravstvene službe. Pogoj je, da doživlja trpljenje, ki je zanjo neznosno in ki ga ni mogoče lajšati na zanjo sprejemljiv način. Ne bi pa bila omogočena pomoč v primeru t. i. utrujenosti od življenja. Pacient lahko po predlogu kadar koli odstopi od uveljavljanja pravice ali zavrne njeno izvedbo.

Predlog omogoča le pomoč pri samousmrtitvi, medtem ko bi bilo evtanazijo mogoče izvesti samo izjemoma, še navaja predlog.