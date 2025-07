Zakonca Renčelj sta največja pridelovalca sivke in smilja pri nas (FOTO)

Sploh ni treba v Provanso v Franciji, saj imamo na Krasu povsem dovolj dišečih polj omamne vijoličasto srebrne sivke in neprecenljivega laškega smilja. Gregor in Nina Renčelj z družinske kmetije Renčelj v Povirju sta z nekaj deset tisoč grmi sivke in smilja prav gotovo največja pridelovalca teh dveh sredozemskih rastlin pri nas. Podjetniško zgodbo sta začela pisati že leta 2011, ko sta zasadila sploh prve nasade sivke. Z majhnimi koraki in s pogledom v prihodnost soustvarjata naravno kozmetiko z učinkovitimi sestavinami iz narave, ki nam je blizu.

Letos sta tako že šesto leto zapored organizirala dan odprtih vrat med polji sivke, ki so se ga udeležili številni domačini in ljubitelji narave od blizu in daleč. Dogajanje so obogatili z delavnicami, degustacijami, pohodom.

Gregor Renčelj je ustvaril eterično olje smilja.

Nina Renčelj izdeluje trda mila iz sivke.



Smilj je zelo dragocena rastlina, eden najboljših spodbuje-valcev tvorbe kolagena.

Že v jutranjih urah je Gregorjev brat Andrej Renčelj vodil jogo ob smilju, nato pa 55 pohodnikov popeljal med polja. Ta so privabila tudi številne fotografe, ki so hoteli ujeti idilične motive v svoje objektive. Marsikdo si je iz sivke spletel venček, da ga bo obesil nad vhodna vrata ali portone domačij, da mu bo varoval hišo pred udarom strele in drugimi nesrečami. Otroci so si lahko na delavnici izdelali sivkinega škratka.

Gregor, ki so ga že kot otroka zanimale dišavnice, je ob pomoči očeta Zdravka Renčlja tako ročno kot s strojem pokosil laški smilj, sledil je prikaz parne destilacije. Letos obiskovalci žal niso mogli prisostvovati žetvi sivke, saj bo zaradi suše potekala kasneje. Kot pravi Gregor, bo ta na njihovi kmetiji trajala 10 dni.

Priprave na parno destilacijo smilja

Polja sivke navdušujejo s čarobnostjo barv.

Nina in Gregor sta na predavanjih predstavila vse o sivki, smilju in hidrolatih. Nina je prikazala izdelavo naravnega trdega mila, zeliščarka Vera Lah pa je kot vsa ta leta ob sebi zbrala veliko skupino ljudi, ki so se zanimali za nabiranje, shranjevanje in uporabo zelišč. Urška Jerman je praktično prikazala uporabo sivke v kulinariki, med polji je potekala gong terapija s Tamaro Čefarin. Številne stojnice so ponujale sadike in izdelke.

2011. sta zasadila prve nasade.

Več kot 200 vrst

Sivka, ki izhaja iz zahodnega Sredozemlja, je dobila ime po latinskem glagolu lavare, kar pomeni umivati se, saj so jo v kopelih uporabljale že Rimljanke. Izdelovalci rokavic iz Grassa, ki so rokavice dišavili s sivkinim oljem, niso poznali kuge in tako se je nadaljeval sloves rastline, ki čisti in ščiti. Kot zaščito pred boleznijo so nosili vrečke sivke na telesu. Eterično olje prave sivke v aromaterapiji velja za​ mater vseh vrst olja. Je večletna rastlina, dočaka tudi 30 let. Na Krasu zaradi mediteranske klime pridejo njene arome in zdravilni učinki še toliko bolj do izraza.

Delavnica izdelovanja venčkov

Poznamo je več kot 200 vrst. V osnovi ločimo predvsem med pravo sivko ali lavando, ki deluje pomirjujoče, in hibridom ali lavandinom, ki vsebuje več ketona kafre in se uporablja predvsem za osvežitev prostora in odganjanje mrčesa. Pravo sivko uporabljajo predvsem za sprostitev, uravnavanje krvnega pritiska, prebavil, dihal, proti bolečinam v mišicah in sklepih. Sivkino olje je poleg olja čajevca edino, ki se nanaša neposredno na kožo. Uporabno je tudi pri pikih mrčesa ter v kulinarične namene.

Pol tona za en liter

Gregor pove, da za en liter eteričnega olja smilja potrebujejo tono svežega smilja, za liter eteričnega olja prave sivke pa približno 400 kilogramov sveže sivke ali 80–90 kilogramov hibridne.

»Smilj je zelo dragocena rastlina, eden najboljših spodbujevalcev tvorbe kolagena, ki ga dodajajo v kreme, serume in drugo kozmetiko. Naša polja in izdelki iz kozmetike imajo ekološki certifikat. Destiliranje opravimo v 800-litrskem kotlu. Eterična olja kot tudi hidrolate, ki pri tem nastajajo, uporabimo v lastnih kozmetičnih proizvodih. Lani smo zasadili še nasade šipka, kamilice in črne kumine, ki velja za eno najbolj vsestransko uporabljenih rastlin na svetu. Že prerok Mohamed naj bi dejal, da ta rastlina zdravi vse bolezni razen smrti. Njeno olje je uporabno v medicini, kozmetiki in kulinariki,« je povedal mladi gospodar, ki je pred osmimi leti prav v svojem nasadu sivke obljubil večno zvestobo svoji Nini.