Zakonca iz Tuzle v kuhinji UKC Ljubljana: »Če bi vedela, da bo tukaj tako dobro, bi prišla že prej« (VIDEO)

UKC Ljubljana je na družbenem omrežju Facebook delil pozitivno zgodbo dveh zakoncev iz Bosne in Hercegovine, ki sta si v Sloveniji ustvarila novo življenje in kariero. Elvir in Asmira Karić sta danes nepogrešljiv del največje bolnišnične kuhinje v državi, svojo odločitev, da se preselita v Ljubljano, pa opisujeta kot eno najboljših v življenju.

»Če bi vedela, da nama bo tu tako dobro, bi prišla že prej,« iskreno pove Elvir Karić. Skupaj z ženo Asmiro sta se pred dvema letoma preselila iz Tuzle v Bosni in Hercegovini in se zaposlila v kuhinji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL).

Že od vsega začetka sta bila navdušena nad pogoji dela, možnostjo nastanitve v bližini UKCL ter priložnostmi za napredovanje. »Ko sva oddala prošnjo in naju je UKCL poklical nazaj, sva ob predstavitvi pogojev dela takoj vedela, da je to služba, ki jo želiva. Vse, kar so obljubili, so držali, od pogojev za stanovanje do možnosti napredovanja,« pravi Elvir, Almira pa dodaja, da imata rada to delo, da jima je všeč, ker sta skupaj v službi in da opravljata isto delo.

Napredovanje v manj kot dveh letih

Elvir se je v manj kot dveh letih izkazal z dobrim delom. Najprej je napredoval v delovnega inštruktorja, nato pa še v vodjo izmene. »Z delom, odnosi in sodelavci sem zelo zadovoljen. Za zdaj je vse odlično,« poudarja.

Zakonca sta se v tem času veliko naučila — predvsem o pripravi različnih diet, s katerimi se pred tem nista srečevala. »To je bilo za naju nekaj novega, a skupaj z ekipo smo hitro osvojili znanje o številnih dietah. Osebje in šefi so zelo prijazni, kar nama veliko pomeni,« pravita.

V prihodnosti si želita še izboljšati znanje slovenščine, a kot jima sporočajo tudi številni sledilci na Facebooku: »Bosta že osvojila jezik, važno je, da sta pridna in zanesljiva — takih ljudi Slovenija danes res potrebuje.«

Zadovoljni bolniki pohvalili hrano

Pod objavo UKCL so se oglasili tudi nekdanji bolniki, ki imajo na delo kuhinje zelo pozitivne spomine. »Bil sem 14 dni hospitaliziran v UKC in moram reči, da mi je bila hrana super in sem bil z njo čisto zadovoljen,« je zapisal eden od njih.

Elvir in Asmira poudarjata, da jima je najpomembnejše to, da lahko delovna dneva preživljata skupaj in sta našla stabilno okolje za skupno prihodnost. »Rada opravljava to delo. Rada sva skupaj. Lepo nama je tukaj,« pravita.

Njuna zgodba je še en dokaz, da pozitivne priložnosti, predanost in medsebojna pomoč lahko vodijo do novih začetkov — tudi v tujini.

