Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: Primc začenja zbiranje podpisov za referendum

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je določila, da se bo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja začelo 1. septembra in bo trajalo do 5. oktobra. Referendumsko pobudo je vložila skupina državljanov pod vodstvom Aleša Primca, ki je že 25. julija v DZ predložila 15.000 podpisov za začetek postopka.

Da bi referendum dejansko bil razpisan, bo morala pobuda do 5. oktobra zbrati še 40.000 overjenih podpisov. Če jim to uspe, mora državni zbor referendum razpisati v sedmih dneh po vložitvi popolne zahteve.

Zakaj nasprotujejo zakonu?

Primc in somišljeniki zakon označujejo za nečloveškega in neustavnega, saj po njihovem mnenju krši načelo nedotakljivosti človeškega življenja. Prepričani so, da bo zakon povzročil družbeni pritisk na starejše in hudo bolne, naj se odločijo za pomoč pri smrti, s čimer se bo – po njihovem prepričanju – »zmanjševalo število bolnikov na nesprejemljiv način«.

Kaj določa sprejeti zakon?

Zakon je DZ sprejel 18. julija s 50 glasovi za in 34 proti, nato pa ga je po vetu državnega sveta znova potrdil 24. julija. Zakon omogoča, da lahko polnoletni bolnik, ki neznosno trpi zaradi hude neozdravljive bolezni ali trajne okvare zdravja in ni več možnosti za izboljšanje, prostovoljno zaključi življenje s pomočjo zdravniškega postopka.

Ali bodo volivci dobili še eno priložnost odločati o tako občutljivi temi, bo znano po 5. oktobru.. FOTO: Leon Vidic/delo

Zakon ne dovoljuje pomoči pri samomoru v primeru psihičnih bolezni. Postopek je večstopenjski in vključuje več pogovorov z zdravnikom ter odločitev posebne komisije, ki presoja o upravičenosti posameznikove prošnje. Bolnik sam izbere način vnosa učinkovine in ga tudi sam izvede.

Društvo Srebrna nit: Zakon sočutja, ne smrti

Zakon ima svoje korenine v pobudi društva Srebrna nit, ki je zbralo zadostno podporo volivcev že lani, a takratni zakon ni prestal prve obravnave v DZ. Po posvetovalnem referendumu junija 2023, na katerem je 54,89 odstotka volivcev podprlo ureditev pravice do pomoči pri končanju življenja, je skupina poslancev, med njimi Tereza Novak (Svoboda), pripravila novo besedilo zakona – tokrat brez omembe evtanazije.

Srebrna nit poudarja, da gre za zakon sočutja, svobode in dostojanstva, ki omogoča odgovorno odločanje v najtežjih trenutkih posameznika. Po njihovih navedbah so zakoni s podobno vsebino že v veljavi v Nizozemski, Belgiji, Luksemburgu, Španiji in Avstriji, kjer ni zaznati zlorab, temveč prav nasprotno – veljajo za učinkovito zaščito človekovega dostojanstva.

Ali bodo volivci dobili še eno priložnost odločati o tako občutljivi temi, bo znano po 5. oktobru. Do takrat bo razprava v javnosti zagotovo razburkana, saj se nasprotniki in zagovorniki zakona že zbirajo na nasprotnih bregovih moralnih, pravnih in človeških prepričanj.