Zakon o mrtvih, ki odira žive

Oktobra 2016 je začel veljati zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki uveljavlja monopol velikih komunalnih podjetij, menijo kritiki iz vrst zasebnih pogrebniških podjetij. Najglasnejša opozorila prihajajo iz Pomurja, tam so namreč ZPPDej v nasprotju z drugimi regijami začeli izvajati.Razočarani pomurski pogrebniki, ki jim je sprejetje spornega odloka o pogrebni in pokopališčni dejavnosti v največji pomurski občini Murska Sobota močno ogrozilo eksistenco (državljanom pa občutno zvišalo skupne stroške pogreba), so se znašli v težkem položaju. Zato so na ustavno sodišče podali pobudo za presojo ustavnosti ...