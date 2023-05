Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva potrjen

DZ je soglasno s 53 glasovi potrdil zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Ta med drugim predvideva vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter povečanje deleža vozil na alternativna goriva.

Za mrežo polnilnic bo skrbela gospodarska javna služba, in sicer sistemski operater Eles, ki je gospodarska družba v 100-odstotni lasti države. Zagotavljala bo priključne zmogljivosti in podporno infrastrukturo na hitrih polnilnicah ob glavnih prometnicah.

Zakona ureja tehnične predpise za polnilnice, obveze upravljavcev, registracijo in zbiranje podatkov o polnilnicah, digitalno platformo za spodbujanje investicij ter medsektorsko sodelovanje prometa in energije. Državljanom bo omogočil večjo dostopnost do e-vozil. Spodbudil naj bi tako prehod javnega potniškega prometa na vozila brez izpustov kot tudi postopen prehod težkega tovornega prometa na brezemisijsko mobilnost.

Razvoj mreže električne polnilne infrastrukture

Tina Seršen z okoljskega ministrstva je v torek v DZ zagotovila, da zakon ne prinaša novih dajatev za ljudi. Za izvajanje ukrepov iz tega zakona se bo namreč po potrebi namenilo sredstva iz letne dajatve, ki se obračunava ob registraciji vozil, to pa bodo po novem plačevali tudi lastniki električnih vozil.

Za razvoj mreže električne polnilne infrastrukture je vlada predvidela pripravo državnega načrta. V drugi obravnavi je DZ sprejel dopolnilo SDS, ki nalaga pripravo enotnega načrta za celotno državo, ki bo vključeval tudi potrebe mestnih in ostalih zainteresiranih občin. DZ je potrdil še dopolnilo koalicije z določbo, ki posamezni občini omogoča, da pred sprejemom potrdi državni načrt v delu, ki se nanaša na njeno lokalno polnilno infrastrukturo.