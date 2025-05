Branko Grims o referendumu: »Največja možna nezaupnica ljudstva vladi Roberta Goloba«

Volivci so na današnjem referendumu zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Proti zakonu je namreč glasovalo več kot 92 odstotkov volivcev, hkrati pa je nasprotnikom uspelo doseči tudi kvorum za zavrnitev zakona.

Poslanec Svobode Dean Premik je prve rezultate referenduma pospremil z besedami, da ne bodo spremenili ničesar. Dodatki se bodo izplačevali bodisi po novem bodisi po starem zakonu, je dejal v izjavi v štabu za Televizijo Slovenija.

Zakon je zavrnjen. FOTO: Blaž Samec

Poslanec se je v odzivu najprej zahvalil vsem volivcem in volivkam, ki so prisluhnili pozivu Svobode in se niso »udeležili tega nepotrebnega referenduma«, nato pa tudi tistim, ki so glasovali za zakon. Ob tem se je obregnil ob pozive predlagateljev na volišča tudi med volilnim molkom, da bi dosegli zavrnitveni kvorum.

»Ne pričakujem ničesar, ker že ves čas poudarjamo, da se bodo dodatki izplačevali po novem ali starem zakonu iz leta 1974, kakršenkoli bo rezultat na tem referendumu,« pa je dejal poslanec glede visokega nasprotovanja zakonu tistih, ki so se referenduma udeležili.

Ministrica za kulturo

Asta Vrečko FOTO: Črt Piksi

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je v prvem odzivu po referendumski zavrnitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti dejala, da je bil referendum namenjen preštevanju glasov na desnici. Vrečko je poudarila, da je stranka SDS porabila več kot šest milijonov evrov davkoplačevalskega denarja za to, da je »zmobilizirala svojo bazo in se preštela«. »Samo za to gre, mimogrede pa je še malo popljuvala umetnike, kulturnike, stranko Levica in vlado«.

Branko Grims

Branko Grims Poslanec Evropskega parlamenta je na omrežju X zapisal: »Očitno je referendum uspel. Največja možna nezaupnica ljudstva vladi Roberta Goloba. Iskrena hvala vsem, ki ste se referenduma udeležili in oddali svoj glas proti! Vzemimo si našo domovino Slovenijo nazaj!«

Na družbenem omrežju X se je oglasil tudi Anže Logar, ki je med drugim zapisal: »Pobudniki referenduma so uspeli. Ljudje so množično glasovali proti vladi, zato je bil kvorum zoper slab zakon dosežen.« Ministrico za kulturo je pozval k odstopu: »Neposredna posledica vladnega fiaska pa mora biti odstop ministrice za kulturo, ki je pripravila slab zakon. Njej ni treba čakati na volitve.«