Zakon le omejuje, a ne prepoveduje lesa in plina

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je decembra pripravilo predlog novega energetskega zakona, ki na področju energetike ureja in odgovarja na izzive razogljičenja in ureja energetski vir predvsem za novogradnje, hkrati pa omogoča, da se uporabniki sami odločijo, za katerega izmed energetskih virov se bodo odločili.

Zakon ne prepoveduje ogrevanja na zemeljski plin in lesno biomaso, prav tako tudi ne ukinja plinskih omrežij in ne omejuje prodaje plina tistim, ki ga uporabljajo.

Ključne spremembe bodo veljale le za novogradnje. Ministrstvo trdi, da je na voljo dovolj drugih čistejših alternativ. Obstoječe uporabnike bodo spodbujali s subvencijami.

Cilj predloga zakona je zmanjšati negativne posledice za podnebje in uvozno odvisnost od tujih energentov ter omogočiti prebivalcem Slovenije, da bi v prihodnosti plačevali manj. Politike zelenega prehoda omogočajo ljudem, da postopno in z različnimi subvencijami preidejo na vire energije, ki so prijaznejši do denarnice in podnebja.

Kako z ogrevanjem na lesno biomaso?

Na ministrstvu poudarjajo, da nov zakon predvideva, da bodo obstoječi uporabniki plina lahko še naprej uporabljali ta energent za ogrevanje, medtem ko omejitve veljajo zgolj za nove stanovanjske stavbe, ki morajo biti že v osnovi skoraj ničenergijske in s tem fosilnih goriv niti ne potrebujejo.

»Za takšne stavbe so danes že na voljo nove tehnologije, ki so prijaznejše do okolja, cenejše in stroškovno učinkovitejše. Obstoječe uporabnike pa tudi s finančnimi spodbudami usmerjamo k opustitvi rabe fosilnih goriv in prehodu na rabo obnovljivih virov energije.«

Kako pa je z ogrevanjem na lesno biomaso? Omejitev bo veljala le, če se za to odloči občina, in le za nove ali prenovljene eno- ali dvostanovanjske stavbe v gosto naseljenih območjih, kjer je problematična kakovost zraka. Predlog zakona daje lokalni skupnosti možnost omejevanja načina rabe lesne biomase pri načrtovanju svojih lokalnih energetskih konceptov v primeru lokalnega problema onesnaženosti zraka s trdimi delci in preostalimi strupenimi onesnažili, ki vplivajo na zdravje ljudi. Obstoječih kurišč v strnjenih naseljih se zakon ne dotika.