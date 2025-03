Zakon, ki mu je večina Slovencev nasprotovala: umetna oploditev odslej tudi za samske in istospolne ženske

Koalicijske stranke Levica, Gibanje Svoboda in Socialni demokrati so danes v državni zbor vložile novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. S spremembo zakonodaje želijo odpraviti »ugotovljeno neustavnost in izenačiti pravice žensk v istospolnih partnerskih zvezah ter samskih žensk s pravicami heterospolnih parov pri dostopu do biomedicinske oploditve«.

FOTO: Getty Images

Vložniki poudarjajo, da novela sledi odločitvam ustavnega sodišča, ki je v preteklosti že opozorilo na neenako obravnavo žensk glede dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Kot je na novinarski konferenci ob 14. uri dejal Matej T. Vatovec, gre za ureditev, ki jo poznajo marsikje po Evropi. Izrazil je upanje, da bo diskriminacija samskih in istospolnih žensk po dvajsetih letih končno odpravljena. Po besedah Janje Sluga pa je ta novela zakona »priznanje vseh raznolikih družin, ki danes v naši družbi že obstajajo«.

Pred 24 leti zakon padel na referendumu

Vlada Janeza Drnovška je aprila 2001 sprejela novelo zakona, ki je med drugim dovoljevala umetno oploditev žensk brez partnerja. To je sprožilo precejšnje razprave in nasprotovanja, predvsem zaradi določbe o oploditvi samskih žensk. Posledično je bil 17. junija 2001 izveden referendum, na katerem je večina volivcev zavrnila spremembe zakona; proti jih je glasovalo 73,28 %, za pa 26,72 %. ​

Leta so minevala, a vprašanje ni potonilo v pozabo. Novembra 2024 je ustavno sodišče presodilo, da je prepoved oploditve z biomedicinsko pomočjo za samske ženske in ženske v istospolnih zvezah neustavna. Državnemu zboru je naložilo, naj v roku enega leta odpravi ugotovljeno neskladje. ​Tako smo prišli od referenduma, na katerem je večina nasprotovala določenim spremembam, do sodbe ustavnega sodišča, ki je postavila nove smernice.