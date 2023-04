Zaključno dejanje je vse bližje: Prinesite vaše pirhe v kiosk!

Drage bralke in bralci Slovenskih novic, zaključno dejanje je vse bližje! Govorimo namreč o končni odločitvi, katera pisanica bo tokrat najbolj navdušila strokovno komisijo in katera bo najbolj izstopala iz plejade vaših prispelih umetnin, s katerimi se tudi letos potegujete za naj pirh Slovenskih novic.

Tako kot je vse bližje velikonočni čas, tako je pred vrati že 27. izbor za najlepše velikonočne pirhe, ki ga tradicionalno prirejamo. Poudariti je treba, da se bodo v zaključni izbor uvrstili vsi vaši izdelani pirhi, ki bodo prispeli do ponedeljka, 3. aprila 2023, na naslov Delo, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi.

Izdelane pirhe lahko dostavite tudi osebno: ta ponedeljek, 3. aprila, med 10. in 14. uro.

Če vam jih še ni uspelo poslati, vam ostane le še ena in edina možnost: lahko jih prinesete osebno, vendar, pozor! To lahko storite samo ta ponedeljek, 3. aprila. Le ta dan jih bomo sprejemali v kiosku na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani. Pa še nekaj: pisanice boste lahko tja dostavili in oddali samo med 10. in 14. uro. S seboj prinesite izpolnjeno prijavnico.

Izmed vseh prispelih pirhov bo komisija pod vodstvom dr. Janeza Bogataja v sredo, 5. aprila, naposled izbrala po tri najboljše v posamezni kategoriji, v tradicionalni, moderni in otroški. Razglasitev zmagovalcev bo v soboto, 8. aprila, jasno, v časopisu Slovenske novice!