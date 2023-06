Zaključil se je ta zelo lep pohod ob meji (FOTO)

Turistično društvo Palinka Čentiba in Pomursko madžarsko mladinsko društvo sta že osmič skupaj organizirala Pohod Pince–Hodoš 2023, in sicer na tradicionalni trasi ob meji z Madžarsko, dolgi okoli 48 km. Sporočili pohoda, za katerega sta zaslužna zakonca Abraham s Hodoša, sta vselej povezanost in vztrajnost, ki združujeta prebivalce lendavske in goričke pokrajine, Slovence, Madžare in ostale narode. Udeleženci so se letos zbrali pred vaškim domom na Pincah, kamor so se pripeljali tudi tisti, ki so prišli z Goričkega ali iz dobrovniške smeri.

Na startu sta jih pogostila tamkajšnje turistično in kulturno društvo ter krajevna skupnost. Okrepčani so krenili na pot: s Pinc so izbrali smer Dolina–Čentiba, kjer so si privoščili prvo postojanko z okrepčili pri KC Murania. Nadaljevali so ob novi kolesarski stezi proti Dolgi vasi, kjer so prav tako doživeli prijetno gostoljubje. Karavana se je nato namenila proti vasem Mostje in Genterovci, kjer so jo pričakali člani TD Radmožanci, sledila je postojanka s kosilom v Dobrovniku. Po toplem obroku so si lahko na dvorišču Etnografske hiše Györgya Dobronokija oddahnili kar za dobro uro, tam so se jim na poti do Hodoša pridružili še drugi. Pot se je nadaljevala v smeri Čikečke vasi, a se je nepričakovano zavlekla, saj je pohodnike v bukovniških gozdovih presenetila ploha. K sreči jih je bujno vejevje zaščitilo, v vaškem domu v Čikečki vasi pa so jim hladni narezki in domači pereci ter pijača, ki so jih pripravili domači gasilci, povrnili moči in dobro voljo.

Pot so nadaljevali proti Prosenjakovcem, ki so se sicer zdeli blizu, a se je že čutila utrujenost v nogah. Domače kulturno društvo je pripravilo postojanko pri nekdanji trgovini. Do Središča se je vila pot skozi gorički gozd, do Domanjševcev ni bilo tako daleč, a kilometri so se vlekli. Naslednja in hkrati zadnja postojanka je bila čudovita Etnografska hiša v Domanjševcih. Okrepčani so nadaljevali skozi Krplivnik do Hodoša, na cilj so prispeli okoli 20. ure. Na terasi nogometnega društva je junake pričakal odličen bograč, sledili sta podelitev priznanj in zahvala vsem, ki so v celoti ali delno prehodili pot. Ob koncu so bili vsi hvaležni, da so jih povsod pričakali ljudje odprtih rok s spodbudo, da bi uspešno dosegli cilj.