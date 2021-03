Zakaj v Sloveniji ne proizvajamo cepiva?

Cepivo proizvajajo po delčkih

Znanje je, kapacitete so

Nobeno izmed podjetij, katerih cepivo je že dobilo zeleno luč od pristojnih v EU, ne dobavlja zadosti cepiva, je slišati te dni. »Kar se tiče obeh slovenskih farmacevtov, Leka in Krke, oba sodelujeta v naporih, da zagotovimo dovolj cepiv, tudi v smislu vzpostavljanja, eden tudi v smislu vzpostavljanja lastne proizvodnje. Samo nič od tega zelo verjetno ne bo vplivalo na zaustavljanje epidemije v prvi polovici leta, kar pa je ključna prioriteta,« je premierodgovoril na poslansko vprašanje, ali bi lahko cepivo proizvajali v Sloveniji.Da potekajo pogovori z Novartisom, del katerega je tudi Lek, da bi del proizvodnje potekal tudi v Sloveniji, je razkrila že vodja posvetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje, ko je gostovala v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija. Pojasnila je, da je za proizvodnjo cepiva treba izpolnjevati kar nekaj pogojev, predvsem morajo biti ustrezne proizvodnje linije: »Tega v Sloveniji nismo imeli oz. že dolgo nimamo več. Malo je tovarn, kjer poteka popolna proizvodnja cepiva. Cepivo se po delčkih proizvaja na različnih koncih in potem se sestavi, tako da kompletnega cepiva zelo verjetno v Sloveniji ne bomo izdelovali.«s fakultete za farmacijo v Ljubljani pa je na vladni novinarski konferenci povedal še, da ima Novartis oz. Lek v Mengšu popolnoma vse možnosti in zmogljivosti, da bi izdeloval katero koli izmed teh cepiv. »Vendar v farmacevtski industriji je zelo pomembno, da se obstoječa proizvodnja ne meša z novo. Če delamo z vektorskimi cepivi ali z bakterijskimi linijami in bi proizvajali kombinatne proteine, to z vidika dobre proizvodnje prakse ni dovoljeno.«Znanje je, kapacitete so, a kapacietete so sedaj namenjene izdelavi sodobnih, bioloških zdravil. »Pogovori pa so. Imamo kar nekaj hal zunaj trenutno farmacevtskih prostorov, ki bi jih lahko preuredili. Imamo sodobno farmacevtsko tehnologijo v Krki, tovarno zdravil, ki pa ta trenutek take vrste cepiv še ne izdeluje, možno seveda pa je,« je še dodal Štrukelj.