Zakaj sta Desusova poslanca glasovala proti višjim pokojninam

Poslanci so prejšnji teden na drugi obravnavi potrdili dopolnilo o zvišanju najnižje pokojnine na 442 evrov, pokojnine za polno delovno dobo pa na 613 evrov. Predlog Levice je bil izglasovan s 44 glasovi proti 43. Med tistimi, ki predloga niso podprli, sta bila tudi poslanca iz vrst stranke Desus, ki pravzaprav predstavlja upokojence. Pri obeh, Branku Simonoviču in Robertu Polnarju, smo preverili, zakaj sta bila proti zvišanju minimalne pokojnine.



Simonovič je pojasnil: »Res je, da sem glasoval proti. Sam sem prepričan, da je višina pokojnine vplačana pravica. Za prejemke do zneska, ki so bili predvideni v zakonu, imamo druge možnosti, kamor lahko štejemo tudi varstveni dodatek. Država je prek različnih socialnih transferjev dolžna, da poskrbi za finančno najbolj ogrožene.« Pravi, da podpira vse aktivnosti, da se na poenostavljen način pride do pomoči za preživetje. »Ne morem pa pristati, da bomo na takšen način posegali v višino pokojnine, saj verjamem, da lahko s tem povzročimo krivico tistim, ki so v pokojninsko blagajno vplačevali več oziroma dlje. S takšnim zakonskim poseganjem v zneske pokojnin lahko povzročimo nestabilnost pokojninske blagajne in vzbujamo vprašanja o smiselnosti k aktivnemu polnemu vplačevanju v pokojninsko blagajno.«



Odgovora Polnarja, ki je še vedno član poslanske skupine Desus, tako je razvidno s spletne strani DZ, do nastanka tega članka še nismo prejeli.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: