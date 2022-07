Zakaj se Tanja Fajon v Kijevu ni srečala z Zelenskim? Imamo odgovor

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je mudila na delovnem obisku v Ukrajini, kjer se je srečala z gostiteljem, ministrom za zunanje zadeve Dmitrom Kulebo, predsednikom vlade Denisom Šmihalom, županom Kijeva Vitalijem Kličkom in direktorjem ukrajinske agencije za investicije Serhijem Civkačem. Nekoliko nenavadno se zdi, da ni bila povabljena k predsedniku Volodomirju Zelenskemu glede na to, da je ta večkrat izrazil hvaležnost Sloveniji za pomoč in podporo vse od ruske invazije naprej.

Po twitterju se spet deli posnetek Tanje Fajon, takrat še predsednice SD, ko komentira odhod tedanjega premiera Janeza Janše v Ukrajino. Nekateri so celo pomislili na to, da je bil to razlog, da Zelenski ni našel časa za slovensko zunanjo ministrico.

Zato smo na ministrstvo za zunanje zadeve preverili, zakaj ministrica ni bila na pogovoru pri Zelenskem. Pojasnjujejo, da je bilo srečanje načrtovano, a zaradi varnostnih razmer v zadnjem hipu odpovedano.

Kaj si o tem meni politolog Bogomil Ferfila?

»O tem nimam izoblikovanega nekega trdnega mnenja. Strogo protokolarno gledano je Fajonova zunanja ministrica, Zelenski pa predsednik, kar je diplomatsko gledano stopnjo višje od nje in je zaradi tega ni dolžan sprejeti. Še posebej ker so jo sprejeli številni drugi ukrajinski politiki,« pravi Ferfila. Drugi argument, ki ga je izpostavil, pa je, da Slovenija pač nima tako velike zunanjepolitične teže, da bi Fajonovo Zelenski moral sprejeti za vsako ceno.

Fajonova Ukrajini zagotovila nadaljnjo podporo

Ministrica je v pogovorih s sogovorniki zagotovila nadaljnjo slovensko podporo in pomoč Ukrajini, tako pri soočanju s katastrofalnimi posledicami ruske agresije kot tudi pri premagovanju ovir na poti EU integracij. »Slovenija ostaja prijateljica in podpornica Ukrajine in njenih prebivalcev, ki so pokazali veliko poguma in zavidanja vredno držo. Sogovornike sem obvestila o humanitarni pomoči, ki jo je Slovenija od začetka vojne namenila Ukrajini. Skupaj s prispevkom slovenskih nevladnih organizacij gre za nezanemarljiv znesek – 8,8 milijonov evrov. Pogovarjali smo se o konkretnih projektih humanitarne pomoči, kot sta razminiranje in rehabilitacija ranjencev, kjer želimo pomagati s slovensko ekspertizo.«

Ministrica je izrazila solidarnost z ukrajinskim ljudstvom, ki se že mesece upira ruski agresiji. Ponovno je poudarila, da Slovenija najostreje obsoja nedopustno rusko vojaško agresijo, katere posledice se občutijo po vsem svetu. »Želja vseh nas je, da se vojna, ki povzroča trpljenje ukrajinskemu narodu, čim prej konča.« O tem se ne moremo pogovarjati brez Ukrajine, ki bo povedala, kdaj bodo izpolnjeni pogoji, da bo lahko orožje zamenjala diplomacija.