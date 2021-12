Zakaj decembra pijemo slabo kuhano vino? Tu je odgovor

Decembra na praznične stojnice (vlada je na petkovi dopisni seji sprejela nova pravila glede strežbe hrane in pijače na prazničnih sejmih) in v lokale vabi vonj po kuhanem vinu, ki pa po okusu marsikdaj razočara. V čem je razlog za mnogokrat slabo kakovost kuhanega vina na stojnicah, katero vino je najprimernejše za kuhanje in kako naj se potrošniki izognejo brozgam, smo povprašali predsednika Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije Ivana Peršoljo.

»Kuhano vino na stojnicah ni dobro,« nam kar takoj poved odličen poznavalec vrhunskih vin. »Mnogi dodajo malo klinčkov zraven in mislijo, da bodo zamaskirali okus. Pogosto ga tudi redčijo z vodo in dodajo preveč sladkorja. A to ni to. Paziti je treba, da je napitek v neki harmoniji, tako po okusu kot po aromi.«

Vina z napako

Kot pravi, ni treba, da je vino, ki se ga uporablja za kuhanega, vrhunsko. »Tudi cenejša vina so lahko solidna. Vendar pa ponavadi kupujejo najnižji cenovni razred, to pa je riziko,« je povedal in opozoril, da mnogi za kuhano vino uporabljajo vina z napako, ki jih skušajo zakriti z aromami in sladkorjem.

Kuhano vino FOTO: Vasiliybudarin Getty Images/istockphoto

Kaj je torej največkrat razlog, da vino na stojnicah ni dobro? »Špekulacije,« pravi Peršolja. Kakovost vina se da sicer najbolje oceniti »po okusu, ali je bolj vodeno ali bolj polnega okusa«. »Prav tako po aromi, še zlasti, če so tu vonjave, ki so posledica napak pri vinu. Sicer pa je kakovost na stojnicah zelo odvisna tudi od čistoče posod, prav tako od tega, kako dolgo vino stoji,« je povedal in dodal, da so strokovnjaki z s področja enologije v preteklosti že obiskali ljubljanske stojnice in niso bili preveč zadovoljni.

Vrhunskih vin je škoda

Vrhunskih vin pa je kajpak za kuhano vino škoda. »Seveda, vanje je vloženega izjemno veliko truda. Ko vino skuhaš, niti ne veš prav dobro, ali gre za zelo dobro dobro vino. Vseeno naj se za kuhano vino uporabljajo kakovostna vina,« pravi.

Ali sam, kot vrhunski poznavalec kakovostnih vin, sploh poseže kdaj po kuhanem? »Seveda, če je mraz, zakaj pa ne. Moraš pa tudi v kuhanem uživati. Ne da ugotavljaš, zakaj je slabo, temveč kaj ga dela tako dobrega.«