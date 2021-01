Zakaj minister Zdravko Počivalšek ne razkrije osnutka poročila računskega sodišča

Računsko sodišče je pripravilo osnutek poročila o nabavi zaščitne opreme, kaj v njem ugotavljajo, pa je prvo pisalo Delo . Kmalu po tem so padli pozivi, če ga računsko sodišče ne more razkriti, pa naj ga minister za gospodarstvosam. Zato smo mu pisali in prosili za osnutek poročila oziroma vprašali, ali smemo vpogledati vanj.»V zvezi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo spoštujemo postopke vseh preiskovalnih organov. Osnutka poročila računskega sodišča vam ne moremo posredovati ali vam razkrivati njegove vsebine, saj gre za dokument zaupne narave vse do njegovega končnega sprejema. Na osnutek poročila bomo pripravili odgovor in ga tudi posredovali računskemu sodišču. Pojasnjujemo pa, da smo kooperativno sodelovali ves čas postopka, in to lahko preiskovalne institucije od našega ministrstva pričakujejo tudi v prihodnje,« so pojasnili.Temu pritrjujejo tudi na računskem sodišču: »Razkritje osnutka revizijskega poročila pomeni kršitev zaupnosti, saj sta skladno z 19. odstavkom 28. člena zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) osnutek in predlog revizijskega poročila zaupna. V zvezi z objavo povzetkov in naslovnice osnutka revizijskega poročila v časopisu Delo je računsko sodišče policiji že posredovalo naznanilo suma storitve kaznivega dejanja neznanega storilca.«