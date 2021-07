Zakaj je ta polnilnica tako posebna

Skupinaje inovativni globalni sistemski partner skoraj vseh avtomobilskih proizvajalcev in spada med 100 največjih dobaviteljev v tej panogi. Paleta izdelkov zajema širok razpon strešnih sistemov in sistemov za ogrevanje vseh vrst vozil in pogonov ter akumulatorskih sistemov in rešitev za polnjenje e-vozil. Poleg tega zavzema Webasto močno pozicijo na trgu dodatne opreme ter ponuja trgovcem in končnim kupcem prilagojene rešitve in storitve na področju ogrevanja in električne mobilnosti. Podjetje s sedežem v Stockdorfu pri Münchnu zaposluje skoraj 14.000 ljudi na več kot 50 lokacijah (od tega je več kot 30 proizvodnih obratov).Naročnik oglasne vsebine je Webasto