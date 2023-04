Zakaj je ta način investiranja več kot samo trend

Na finančnih trgih se je v zadnjih desetletjih izoblikoval nov pristop k sprejemanju naložbenih odločitev – t. i. odgovorno investiranje. Gre za investiranje, ki v naložbenem procesu upošteva tudi trajnostne dejavnike. Ti imajo namreč vedno večjo vlogo v naših pričakovanjih glede prihodnosti in s tem vedno večji vpliv na prihodnjo vrednost finančnih naložb. Tak način investiranja povratno vpliva tudi na podjetja in države, v katere investira, saj jih spodbuja, da poslujejo vedno bolj trajnostno. Vse več vlagateljev od podjetij zahteva ustrezno obravnavo trajnostnih tveganj in priložnosti. Podjetja so tako spodbujena, da izboljšajo svojo uspešnost na področju trajnosti in s tem pridobijo tudi boljši dostop do virov financiranja.

