Osmij, osmi element periodnega sistema, je ena najredkejših kovin na svetu in je znan po svoji edinstveni kombinaciji lastnosti, ki ga postavljajo med najdragocenejše kovine na svetu. Raziskovalci in investitorji ga že dolgo cenijo zaradi njegove izjemne obstojnosti, odpornosti proti koroziji in visokih točk tališča, kar mu omogoča, da ohranja svoje lastnosti tudi pri ekstremnih temperaturah.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Osmium Inštitut Slovenija