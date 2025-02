Zakaj je letos v Sloveniji toliko garij? Strokovnjakinja: »Isti bolniki se vračajo tudi do petkrat« (VIDEO)

Na dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana zaznavajo številne primere garij, pri čemer poudarjajo pomen pravočasne diagnoze in ustreznega zdravljenja. Na NIJZ so v letošnjem letu doslej zabeležili 92 prijav te bolezni in dva izbruha. Že lani in predlani so zaznali znatno povečanje prijav garij, lani jih je bilo skupaj več kot 1400,

Pred leti so garje razsajale v ljubljanskih študentskih domovih. FOTO: Igor Zaplatil

Garje so nalezljiva kožna bolezen, ki jo povzroča pršica Sarcoptes scabiei. Kot so navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), so v letih 2023 in 2024 zaznali znatno povečanje prijav garij med splošnim prebivalstvom. Število prijav se je leta 2024 povečalo za 41 odstotkov, prejeli so jih 805. Poleg tega posebej beležijo prijave primerov te bolezni pri tujih državljanih, pri katerih so v letih 2023 in 2024 zaznali znaten porast, predvsem v ljubljanski zdravstveni regiji. Med tujci v Sloveniji je bilo lani 628 prijav.

O številnih primerih garij v tem času poročajo z dermatovenerološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Tako so pojasnili, da so simptomi pogosto nespecifični, zato se diagnoza velikokrat postavi z zamudo ali pa se bolezen zamenja z drugimi dermatološkimi stanji.

Isti bolniki se vračajo tudi do petkrat

O povečanem številu primerov nalezljive kožne bolezni garje je spregovorila predstojnica Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana Tanje Planinšek Ručigaj. Pojasnila je, da se s to boleznijo srečujejo po vsej Sloveniji. V UKC opažajo, da se isti bolniki vračajo tudi do petkrat. Navodila mora namreč spoštovati cela družina, saj se bolezen prenaša s tesnimi stiki, včasih morajo hospitalizirati vse člane družine.

Z boleznijo se je mogoče okužiti predvsem s tesnim telesnim stikom kože ob kožo, pri dolgotrajnem držanju za roke, spanju v isti postelji ali spolnem stiku. Prenos s priložnostnim dotikom, kot sta rokovanje ali objem, običajno ne predstavlja nevarnosti.

UKC Ljubljana Gre za velik problem, število bolnikov nenehno narašča.

Prenos posredno z uporabo perila, brisač ali posteljnine zbolelega je manj verjeten, toda možen pri bolnikih s krustozno obliko garij, ki so zaradi velikega števila pršic zelo kužni.

Garje lahko dobi vsak

Pogosteje se pojavljajo tam, kjer je gostota stanovalcev velika in kjer ni pogojev za vzdrževanje osebne higiene, higiene perila in posteljnine, so še zapisali na NIJZ. Po njihovih navedbah se z garjami po svetu letno okuži približno 300 milijonov ljudi.