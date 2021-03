Zakaj je Lesnina lahko odprta, Ikea pa ne

Katere trgovine bodo lahko odprte?

Od 1. do vključno 11. aprila je prepovedano ponujati in prodajati blago in storitve potrošnikom. Pri tem velja nekaj izjem.



Brez pogoja testiranja za zaposlene lahko dejavnosti opravljajo:

– lekarne,

– bencinski servisi

– finančne storitve

– pošta

– dostavne službe

– dimnikarske storitve (ob navzočnosti le enega izvajalca v prostoru oz. enega izvajalca in uporabnika male kurilne naprave, prostor pa je mogoče prezračiti)

– storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles)

– gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah, stanovanjih brez stika s potrošniki ali na prostem

– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih

– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja

Ob testiranju zaposlenih enkrat tedensko lahko dejavnosti opravljajo:

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje (prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah ni dovoljena)

– prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki

– vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah

– kmetijske prodajalne

– tržnice (brez prodaje oblačil in obutve)

– prodajalne s tehničnim blagom

- trafike in kioski

– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve

Potem ko smo včeraj pisali, da bo Ikea zaradi vladnega odloka za enajst dni zaprla svoja vrata, pa so se pri drugem pohištvenem podjetju Lesnina presenetljivo pohvalili, da bodo njihove poslovalnice odprte tudi med 1. in 11. aprilom, torej takrat ko naj bi veljalo strogo zapiranje države.Na vprašanje, zakaj so se odločili za ta korak in med katero izjemo, ki jih omogoča odlok, se šteje njihova trgovina, so nam odgovorili, da so kot izjeme v vladnem odloku opredeljene trgovine s tehničnim blagom kamor sodi tudi pohištvo, saj se za to blago izdaja garancijski list.Da je odprtje njihovih trgovin dovoljeno, jim je potrdila tudi Trgovinska zbornica, ki je pridobila ustrezno razlago ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. Razlaga, kaj je tehnično blago, pa je povsem preprosta - »vse blago z garancijo«.Iz priljubljenega švedskega pohištvenega trgovca so nam pojasnili, da se ta izjema ne nanaša na njihovo trgovino, zato bo ta do 12. aprila zaprta, medtem ko bo nemoteno poslovanje spletnih trgovin.Za tiste, ki ste pri Ikei rezervirali svoj termin, bo ta prestavljen, zato vam svetujejo, da si lahko izberete že nov prosti termin.