Zakaj je Hrvaška zelena oziroma oranžna? »Očitno je, da je spet prevladal interes favoriziranja Hrvaške«

Spremembe pri povratku iz rdečih in temno rdečih držav (od 3. julija)

Ministrstvo za notranje zadeve sporoča:



– če prihajate iz rdeče države : ob vstopu morate predložiti negativni test PCR, razen če imate prebivališče v Sloveniji, nato pa boste napoteni v karanteno na domu za deset dni. Negativnega testa PCR pa ne potrebujete in tudi ne boste napoteni v karanteno na domu, če imate potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali cepljenju za prebolevnike.

– če prihajate iz temno rdeče države : oseba, ki ima prebivališče v Sloveniji in prihaja z območja na temno rdečem seznamu, bo napotena v karanteno na domu za deset dni (ne glede na to, ali predloži test, je cepljena ali testirana). Tujcu, ki nima prebivališča v Sloveniji in prihaja z območja na temnordečem seznamu, se vstop ne dovoli.

»Nas ima lahko še kdo bolj za norce?«

Posodobljeni seznam ECDC. FOTO: Zaslonski posnetek

Hitri test proti PCR-testu

Hrvaška v celoti na zelenem seznamu Na seznamih držav bodo od 3. julija spremembe: v celoti bosta zeleni Hrvaška in Nemčija, tudi Švica in Črna gora sta po novem na zelenem seznamu. Kaj to pomeni? Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje: »Če prihajate z območja na zelenem seznamu, lahko vstopite v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Predložiti pa morate dokazilo, da ste pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivali na tem zelenem območju (na primer račun, vabilo, prijava bivanja …).

Če ste Slovenijo zapustili in se vrnili prej kot v petih dneh, pa ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko niste bili v Sloveniji. Za tistega, ki ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temnordečem seznamu (obvezna 10-dnevna karantena).«

Koliko je različice delta na Hrvaškem?

V zadnjih dneh se nam je oglasilo več bralcev, ki se ne morejo načuditi, kako Slovenija razvršča države na barvne sezname. Od tega je nato odvisno, kaj vse morajo popotniki opraviti ob povratku v državo. Najslabše jo odnesete, če se odpravite v rdečo ali celo temnor dečo državo. Če niste cepljeni, prebolevnik ali cepljeni prebolevnik, morate namreč ob povratku opraviti PCR-test in tudi »odsedeti ali odležati« karanteno (zahtevanje izpolnjevanja obeh pogojev je vsekakor nenavadno, kar je vlada očitno spoznala tudi sama – več o tem v spodnjem okvirju o spremembah za rdeče in temno rdeče države). Bralkaopozarja, da se ne uporabljajo isti vatli za vse države. Izpostavlja Hrvaško, ki jo je politika ohranila del na zelenem in del na oranžnem seznamu. Pred nekaj dnevi se nam je oglasila bralka Bojana iz Egipta , ki se je jezila, da ga je Slovenija uvrstila na temno rdeči seznam. Od tam je poslala posnetek, kjer je razvidno, da v sklopu hotelskega kompleksa s plažo ni gneče, dodala pa je tudi, da po uradnih podatkih nimajo veliko okužb. No, treba je upoštevati tudi število opravljenih testov (sklep, da manj testiraš, manj okužb odkriješ, je verjetno vsem logičen). Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo preverili, zakaj je Egipt na temno rdečem seznamu in zakaj Hrvaška na zelenem oziroma oranžnem. Prosili smo jih za številke, na podlagi so tak seznam predlagali vladi.​Številk, da bi lahko primerjali Slovenijo primerjali z Egiptom in Hrvaško, nam NIJZ ni poslal, so pa o tretjih državah zapisali: »Zaradi omejenih kapacitet epidemiološke službe in oteženega procesa pridobivanja zanesljivih epidemioloških podatkov na svetovni ravni NIJZ razvrstitev tretjih držav povzema po seznamih, ki jih objavlja Inštitut Roberta Kocha, ta posameznih številk za vse države sveta po naši vednosti ne objavlja.«Na slovenskem rdečem seznamu je med množico drugi tudi Dominikanska republika. Od tam se je oglasila bralka, ki se ji zdi sramotno, da se ukrepi, kot je karantena, uvedejo kar čez noč: »Točno so vedeli, da bodo v sezoni ljudje potovali še kam drugam, a smo premalo vredni, da bi to sporočili kakšen mesec vnaprej, ko kot turist še lahko razmisliš o potovanju. Prosim, če preverite tudi, zakaj je še vedno na rdečem seznamu Dominikanska republika.« Dodaja, da so jo mnoge države premaknile na seznam držav z nizkim tveganjem. »Zakaj 10-dnevna karantena? Zakaj sploh PCR? In PCR, ki ni opravljen v EU, za naše ne velja. Vračamo se preko Frankfurta (žal, edina redna povezava, naslednja sramota): za Nemce dominikanski PCR velja (kot rečeno velja že hitri test), za naše pa ne! Pomeni, da bodo hoteli na Brniku ponovno testiranje?! Nas ima lahko še kdo bolj za norce?«Bralka je prepričana, da država s tem ljudem otežuje življenje in jim ne pusti izbire pri tem, ali se cepiti s pogojno odobrenimi cepivi ali ne. »Očitno je, da je spet prevladal interes favoriziranja Hrvaške. Težko verjamemo, da edino na Hrvaškem ni korone. Še to: pred dvema mesecema smo bili v Egiptu, zaradi česar smo se morali testirati s PCR za tja in nazaj. Tako, da smo po pristanku v Sloveniji pet ur sedeli na Brniku in čakali PCR-rezultate. Naj si izmislijo, kar hočejo, ne bodo nas ustavili. Naj pa pojasnijo, od kod jim ideje za tako nelogične poteze.«Dominikanska republika, ki je na slovenskem rdečem seznamu, je na seznamu RKI v isti skupini kot sta hrvaška Medmurje in Zadar. A ko smo preleteli slovenski rdeči seznam, tam nismo našli niti enega dela Hrvaške. Naša stroka oziroma politika jo je uvrstila na zeleni (administrativna enota Panonska) oziroma oranžni seznam (ostale administrativne enote Jadranska Hrvaška, Mesto Zagreb in Severna Hrvaška). Če smo iz seznama RKI prepisali Dominikansko republiko in jo uvrstili na rdeči seznam, smo Hrvaško spregledali? Ne. NIJZ pojasnjuje, da se za države EU/EGP upošteva razvrstitev držav s strani evropskega centra za nalezljive bolezni (ECDC), za tretje države pa kot smo prej omenili, sezname RKI oziroma Sveta EU.Prosili smo jih še za pojasnilo, zakaj je ob povratku iz rdečih in temnordečih držav nujen PCR-test in ni dovolj hitri, antigenski test (pustimo ob strani dejstvo, da je ne glede na rezultat testa obvezna karantena). Je to predlog NIJZ oziroma stroke ali gre za politično odločitev? »Ukrepov, ki trenutno veljajo pri vstopu v Slovenijo iz držav na seznamih različnih barv in so opredeljeni v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, NIJZ ni predlagal in o njih ne odloča, ukrepi so sprejeti s strani Vlade Republike Slovenije po posvetovanju s Strokovno svetovalno skupino ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.«V zadnjih dneh o primerih delta različice poročajo tudi iz Hrvaške. Jutarnji list je tri dni nazaj poročal, da je bila po vedenju hrvaškega inštituta za javno zdravje (HZJZ) različica delta teden prej najdena v šestih vzorcih iz medmurske županije, 19 iz šibensko-kninske, še en primer pa so zaznali pri vzorcih iz Zagreba. Glavni zadrski epidemiologje pripomnil, da je delta soj najverjetneje prisoten tudi v njihovi županiji. So kakšne razlike med delta virusi po različnih državah, denimo med tistim na Hrvaškem in v Egiptu? »Enaka različica virusa sars-cov-2 se med različnimi državami ne razlikuje, glede na zgoraj navedeno spletno stran pa razvrstitev Egipta na temno rdeči seznam ni bila vezana na skrb vzbujajoče različice,« so pojasnili pri NIJZ.Vladne odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja naših bralk še pričakujemo. Ko jih prejmemo, jih bomo dodali.