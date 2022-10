Zakaj je bil Janez Janša v studiu sam in zakaj so kršili pravila o refendumski kampanji? Odgovarja RTVS

Včerajšnja oddaja z RTVS Tarča je spet dvignila nemalo prahu. V oddajo sta bila povabljena oba predsednika največjih strank, premier Robert Golob in predsednik stranke SDS Janez Janša, vendar pa Goloba ni bilo na soočenje. Iz njegovega kabineta so danes pojasnili, zakaj. Več o tem preberite tukaj.

Pripravljalci oddaje na čelu z voditeljico Eriko Žnidaršič se v oddajo namesto predsednika stranke niso odločili povabiti nobenega od podpredsednikov njegove stranke. Tako je bil v studio edini gost Janez Janša. Zakaj tako in zakaj je voditeljica v uvodu rekla, da se Golob ni želel soočiti z Janšo, kljub temu da ji je Golob že v ponedeljek sporočil, da v tem terminu ne more priti, ter zakaj so odpovedali nastop Goloba v Odmevih po že potrjenem sodelovanju, smo povprašali na RTVS. Tako so nam odgovorili:

»Noben politik ne more pogojevati svojih nastopov na javnem zavodu RTV Slovenija ali določati, v kateri oddaji in pri katerem voditelju bo nastopal. Uredništvo Tarče je predsednika Gibanja svobode Roberta Goloba prosilo za udeležbo v včerajšnji oddaji. Snovalci oddaje Tarča so bili pripravljeni predsednika posneti tudi vnaprej in se prilagoditi njegovim časovnim obveznostim. Ko se je izkazalo, da ima g. Robert Golob čas za udeležbo v Odmevih, je bilo jasno, da ta termin pogovora pripada oddaji Tarča, ker so snovalci Tarče njega prvi prosili za pogovor.

Predsednik vlade je tako očitno imel čas, vendar ni bil pripravljen sprejeti pogovora z voditeljico Tarče Eriko Žnidaršič, kar je z vidika medijske svobode in demokratičnih načel povsem nesprejemljivo. Pričakujemo, da bo gospod Robert Golob spoštoval načelo neodvisnosti in avtonomije javnega zavoda, kot tudi njegovih zaposlenih.«

Kršena pravila o referendumski kampanji

Na družbenih omrežjih je danes najti tudi veliko kritik na vsebino pogovora z Janšo. Marsikomu se zdi sporno, da je voditeljica z Janšo razpravljala tudi o referendumih, ki prihajajo, saj je s tem kršila pravila RTV o referendumski kampanji, v kateri morajo enakopravno sodelovati vsi organizatorji kampanje. Tudi o tem smo želeli odgovor z RTVS, vendar ga nismo dobili.

Spomnimo na primer Dimitrija Rupla, ko je odstopil kot direktor agencije za knjigo. Na dan odstopa je v Odmevih gostovala ministrica Asta Vrečko, ki je predstavila svojo plat zgodbe. Kot je uvodoma dejala voditeljica Tanja Starič, so na soočenje povabili tudi Dimitrija Rupla, a je ta sodelovanje v oddaji zavrnil. Naslednji dan pa je nastopil v Odmevih pri drugem voditelju, kjer je dobil možnost za dolgo obrazložitev svoje plati zgodbe. Več o tem preberite tukaj.