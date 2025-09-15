Predstavitvena informacija

Zakaj bi lahko altcoini kmalu zasenčili bitcoin?

Trg kriptovalut vstopa v novo, dinamično fazo. Bitcoin, ki je avgusta dosegel zgodovinski vrh, se je v začetku septembra za kratek čas spustil za približno deset odstotkov.
15.09.2025 ob 09:59
Takšne korekcije so običajen pojav v bikovskih trgih, kar potrjujejo tudi analitiki, ki menijo, da vrh cikla še ni dosežen. Ključno znamenje zaupanja prihaja iz ZDA, kjer so bitcoin ETF-i v zadnjih dneh imeli več kot 380 milijonov dolarjev neto prilivov. To kaže, da se institucionalni vlagatelji ne umikajo, temveč izkoriščajo trenutne cenovne padce kot priložnost za povečanje izpostavljenosti.

V zgodovinskem kontekstu je september pogosto mesec konsolidacije, največji premiki se zgodijo v zadnjem četrtletju. Zato izkušeni vlagatelji obdobje zatišja uporabljajo za iskanje novih projektov z visokim potencialom. Med najbolj omenjenimi altcoini v tem trenutku so Pepenode, BTC Hyper in Snorter – vsak s svojo zgodbo, uporabnostjo in tveganji, a skupno točko v tem, da so na radarju pametnega kapitala.

Pepenode (PEPENODE): novi Pepe z možnostjo rudarjenja kovancev

Pepenode se je v letu 2025 uveljavil kot eden najbolj nenavadnih in hkrati najbolj privlačnih novih projektov na trgu kriptovalut. Čeprav izhaja iz estetike memekovancev, ki večinoma stavijo na humor in viralnost, dodaja inovativno komponento – koncept virtualnega rudarjenja.

Uporabniki lahko kupujejo in nadgrajujejo digitalna vozlišča, kar posnema proces rudarjenja, a brez dragih strojev in visokih stroškov električne energije. Tako projekt združuje element igre, ekonomskega modela in kriptotehnologije, kar ustvarja novo obliko uporabniškega angažmaja.

Jedro Pepenoda je deflacijski mehanizem. Ob vsaki nadgradnji virtualnih vozlišč se določen delež žetonov trajno odstrani iz obtoka. Takšen »burn sistem« zmanjša skupno ponudbo in ustvarja dolgoročen pritisk na rast cene. Za vlagatelje je to privlačna značilnost, saj projekt ponuja proticiklično dinamiko, ki ga loči od večine drugih memekovancev z inflacijskimi modeli in hitro izgubo vrednosti.

Trenutno je Pepenode še v predprodajni fazi, kar pomeni, da je cena žetona razmeroma nizka in dostopna širšemu krogu vlagateljev. Projekt je doslej pritegnil že skoraj 1 milijon dolarjev, analitiki pa predvidevajo, da bi lahko ob nadaljevanju bikovskega trenda Pepenoda v letu 2025 dosegel večkratnik trenutne vrednosti.

Če bo ekipi uspelo ohraniti angažirano skupnost in širiti bazo uporabnikov, ima PNODE potencial, da preseže začetno navdušenje in postane eden redkih memekovancev z dolgotrajnejšo prisotnostjo na trgu.

Obiščite Pepenode

BTC Hyper (HYPER): Most med bitcoinom in decentraliziranim finančnim svetom

BTCHyper je eden najbolj ambicioznih novih projektov, saj se loteva težave, ki bitcoinu že dolgo onemogoča širšo uporabnost. Čeprav je BTC uveljavljen kot »digitalno zlato« in ohranjevalec vrednosti, ostaja njegova infrastruktura počasna, draga in neprilagodljiva.

BTC Hyper želi to omejitev odpraviti z uvedbo rešitve druge plasti (Layer-2), ki naj bi omogočila hitrejše transakcije, nižje stroške in celo podporo pametnim pogodbam. Če bo projekt uspešen, bi lahko bitcoin postal več kot zgolj ohranjevalec vrednosti, postal bi platforma za decentralizirane finance (DeFi).

Trg je vizijo sprejel presenetljivo pozitivno. Predprodaja žetona HYPER je že zbrala 15 milijonov dolarjev, s čimer se uvršča med najboljše predprodaje leta 2025.

Ključni adut so nagrade za staking, ki v začetnih fazah dosegajo visoke letne donose. Ta kombinacija pritegne vlagatelje, saj ponuja stabilnost bitcoina, obenem pa privlačno donosnost, značilno za obetavne altcoine.

Tokenomika BTC Hyper predvideva veliko skupno zalogo žetonov, kar omogoča široko distribucijo in potencialno uporabo v različnih decentraliziranih aplikacijah.

Obiščite BTC Hyper

Snorter (SNORT): Memekovanec, ki ga poganja trgovalni bot

Snorter se je v letu 2025 hitro uveljavil kot eden najbolj izvirnih projektov med memekovanci. Čeprav na prvi pogled temelji na humorju in viralni estetiki, ki sta značilna za to kategorijo, pa njegova resnična dodana vrednost izhaja iz tehnologije. Ekipa razvija napreden trgovalni bot, integriran v aplikacijo Telegram, ki omogoča avtomatizirano trgovanje z novimi kovanci, sledenje prihajajočim projektom, zaščito pred tveganimi shemami in celo kopiranje strategij izkušenih trgovcev.

Prav ta pristop jasno ločuje Snorter od večine drugih memekovancev, ki običajno temeljijo zgolj na skupnosti in prepoznavni vizualni identiteti. Snorter združuje tehnološko funkcionalnost z zabavno noto, kar mu daje potencial, da pritegne tako širšo javnost kot zahtevnejše kriptonavdušence. Predprodaja je do zdaj presegla milijon dolarjev, kar kaže na zgodnje zaupanje vlagateljev, cena žetona pa še vedno ponuja priložnost za zgodnji vstop.

Analitiki ocenjujejo, da bi Snorter lahko osvojil pomemben delež trga, če bo trgovalni bot deloval zanesljivo, varno in brez tehničnih težav. Prav ta komponenta pa prinaša največje tveganje: uspeh projekta bo močno odvisen od tehnične izvedbe ter sposobnosti ekipe, da pridobi in ohrani zaupanje uporabnikov.

Memekovanci so tradicionalno izredno volatilni, a Snorter ima prednost v tem, da ponuja uporabnost, ki presega golo špekulacijo. To mu lahko odpre vrata k dolgoročnejši stabilnosti in širši uporabi, kot jo dosežejo običajni memekovanci.

Obiščite Snorter

Altcoini na pragu nove sezone

Po kratkotrajni korekciji se trg kriptovalut spet pripravlja na obdobje povečane aktivnosti. Močni prilivi v bitcoin ETF-e potrjujejo, da pametni kapital ostaja prisoten, sezonski vzorci pa nakazujejo, da bi se zadnje četrtletje 2025 lahko razvilo v novo altcoin sezono. V tem kontekstu posebej izstopajo projekti, ki združujejo inovativne ideje, angažirane skupnosti in resnično uporabnost.

Pepenode s svojim konceptom virtualnega rudarjenja in deflacijsko tokenomiko, BTC Hyper s poskusom razširitve bitcoina v svet decentraliziranih financ in Snorter z inovativnim trgovalnim botom so tri različne, a hkrati komplementarne zgodbe. Vsak od teh projektov prinaša določena tveganja, toda ob ustreznem razvoju imajo potencial, da vlagateljem zagotovijo visoke donose.

Za tiste, ki znajo razporediti svoja sredstva in se zavedajo volatilnosti, je trenutni čas morda idealna priložnost za vstop v projekte, ki bi lahko zaznamovali naslednjo fazo rasti kriptotrga. Če se bo bikovski trend nadaljeval, bodo prav takšni altcoini v središču pozornosti v zadnjih mesecih leta 2025.

