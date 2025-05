»Zakaj bi delal, sem že 21 let na socialni.« Znani slovenski politik ponorel: To bomo »spucal!« (VIDEO)

Prvak izvenparlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je tokrat udaril po lenuhih in centrih za socialno delo. Tako je na družbenem omrežju X spregovoril o izkušnji, ki mu jo je zaupal mojster, ki zanj opravlja določena dela.

Politik ga je ob tem povprašal, ali ima kaj težav z delavci. In omenjeni mojster mu je pojasnil, da delavcev ne more dobiti, ker da je preveč lenuhov. Dodal je še, da mu je eden od delavcev pod nos pomolil papir in od njega zahteval, naj podpiše, da je bil pri njem.

»Zakaj bi delal, sem že 21 let na socialni podpori«

Ko ga je mojster povprašal, ali bo delal, ga je odgovor delavca šokiral: »Ne bom delal. Zakaj pa bi, sem že 21 let socialni podpori.« Jelinčič je pojasnil, da mojster papirja ni podpisal, je pa zato poklical na center za socialno delo in se pozanimal, ali je kaj takega mogoče. Tam naj bi dobil odgovor uslužbenke zavoda, da imajo problem: »Vi samo podpišite, pa pustite naprej.«

No, Jelinčič je ob tem napovedal, da ko pride njegova stranka na oblast, bodo to »spucal«.