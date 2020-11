Zajokal bi še kamen: Luki (1) že dvanajstkrat mavčili cele nogice

Čaka ga tudi operacija očesne veke

je na tem svetu dobro leto, pa je več časa preživel po bolnišnicah kot doma, pred njim pa so še številni posegi. Mali borec se je namreč rodil z artrogripozo, prirojeno boleznijo sklepov. Njegovo zgodbo je za Sklad Viljem Julijan opisala Lukova mama, da bi bila spodbuda za vse.Izpahi kolkov in petnic, prstka na roki, močno omejena gibljivost v sklepih. Težko je dvignil ali iztegnil rokice in nogice ali razprl dlani, Lukovo stanje opisuje mama Maja: »Ob rojstvu je imel težave še z dihanjem, prehranjevanjem, srčkom, hipotonostjo in še kaj bi se našlo. Pravzaprav nihče ni vedel, kaj nas čaka. Bili smo prestrašeni, žalostni, jezni, razočarani, vse hkrati. Njegovo življenje je bilo kdaj tudi ogroženo.«V nadaljevanju svojega mladega življenja je prestal še operacijo srčka, vstavili so mu cevke v pljuča, da je lahko zadihal popolnoma sam, bil je urgentno operiran na obojestransko hernijo, kar dvanajstkrat so mu mavčili cele nogice, mamica opisuje, kaj vse je moral prestati njen borec.Njegov boj je obrodil sadove. Pri 14 mesecih se Luka hrani po žlički, septembra je postal neodvisen od aparata za dihanje, ker vsak dan redno telovadi, lahko samostojno sedi, ne zmore pa se plaziti ali hoditi. Čez noč nosi opornice za stopala, kolena in dlani. Da bi lahko usvojil še ostale oblike gibanja, ga čakajo še številni posegi (operacija kolkov, stopal, sprostitve vezi pod koleni, operacije prstkov na rokah, najverjetneje tudi očesne veke), ki jih načrtujejo v tujini, kjer se zdravi že od rojstva.»Je zelo navihan fantek, nasmejan, razigran, noben dan z njim ni enak. Imava ga neizmerno rada in srečna sva, da je takšen, kot je. Vsak dan znova dokazuje, da zmore vse, nama vliva upanje in naju osrečuje, vsem pa dokazuje, da je zares velik BOREC,« sta ponosna Lukova starša.