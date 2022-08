Zajčevi dnevi pod Krvavico

Na Zajčevi koči pod impozantno stožčasto Krvavico so tudi letos pripravili tradicionalne Zajčeve dneve. Znova so pripravili košnjo Šnepove košenice, ki ima ime po nekdanjem lastniku, zdaj pa za košenico – gozdno jaso – skrbijo njihovi nasledniki skupaj z lovci, ki so tudi glavni organizatorji košnje.

Zajčeva koča je bila dva dni prizorišče prijetnega druženja.

Tokrat je sodelovalo 20 koscev, ki so pokazali, da še obvladajo ročno košnjo, brez katere v strmih predelih niti danes ne gre. Taborski župan Marko Semprimožnik jim je razdelil majice, jim zaželel uspešno košnjo in poudaril, da ta preprečuje zaraščanje planin in spreminjanje podobe nekdanje krajine, zato je ohranjanje običajev še toliko bolj dobrodošlo. Med košnjo so koscem postregli s kmečko malico, jabolčnikom in kislo vodo, pri koči pa jih je čakal še okusen srnin golaž, ki so ga skuhali taborski lovci z glavnim kuharjem Jankom Kobaletom na čelu.

Članice DPŽ Tabor so nacvrle dovolj zajčjega mesa.

Kot se za Zajčevo kočo in tradicijo spodobi, ni manjkalo zajčjih (kunčjih) jedi, ki so jih dva dneva pripravljale članice Društva podeželskih žena in deklet Občine Tabor s predsednico Matejo Kovačič na čelu. Široka ponudba različnih zajčjih in drugih jedi vsako leto privabi veliko gurmanov, ljubiteljev planin, gorskih kolesarjev in drugih obiskovalcev, ki pridejo peš ali se pripeljejo z avtom. Predsednica Planinskega društva Tabor Milena Lenko je bila navdušena nad obiskom, saj so po omejitvah, ki jih je narekovala epidemija koronavirusa, lahko spet sproščeno izpeljali prireditev. Dodala je še, da se bodo tudi v prihodnje trudili vzdrževati tradicijo Zajčevih dni in preostalih dogodkov, kot so denimo novembrske koline na koči.