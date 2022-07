Zaiskrilo se je med Žanom Mahničem in Markom Bandellijem. Kdo ima prav?

Nekdanji minister, zdaj tudi že nekdanji poslanec, Marko Bandelli se je po slovesu iz državnega zbora (DZ) odločil za prejemanje poslanskega nadomestila. Pravica mu je zagotovljena do 13. novembra, v tem času pa bo prejemal 80 odstotkov zadnje plače, kI jo je prejel, ko je opravljal funkcijo poslanca. V DZ je bil precej dejaven, še danes pa je dejaven na spletnih omrežjih. Prav zaradi njegovih besed se je zaiskrilo s poslancem SDS Žanom Mahničem.

V sredo je (tudi še) sedanji poslanec Mahnič objavil, da ga je poklical sosed, »naj hitro pridem, ker je zadnje bone Janeza Janše izkoristil, preden 1. julija izginejo v Svobodi«. Pripel je še fotografijo, verjetno sosedove mize, s katere je razvidno, da se je miza šibila pod naročenimi čevapčiči, lignji in paniranimi zrezki s krompirčkom. Bandelli iz stranke SAB, ki se bo pripojila h Gibanju Svoboda, je izkoristil priložnost in zapisal: »Dokaz, da so bili boni za marsikoga nepotrebni. Samo izkoriščali davkoplačevalski denar na plečih drugih davkoplačevalcev.«

Tudi Mahnič je izkoristil priložnost in udaril po političnem nasprotniku: »Pravi nekdo, ki izkorišča davkoplačevalski denar na plečih drugih davkoplačevalcev, saj bi se lahko zaposlil v svojem podjetju, pa raje jemlje poslansko nadomestilo. Ampak 2200 evrov mesečno zanj ni problem, problem je bon za 100 evrov, ki so ga dobili ne samo on, ampak tudi ostali.«