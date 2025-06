Zaigrani pokol na valeti odmeva: »Vsi že fu****** v glavo. Vse odgovorne suspendirati, zapreti ...«

Zaigrani pokol, ki so ga predvajali na valeti, v katerem je razredničarka 9. razreda z okrvavljenim obrazom ter z motorko v rokah tekla po šolskih prostorih, lovila in morila učence, je šokiral nekatere starše, ki zahtevajo suspenz vodstva šole.

Omenjeni dogodek je na družbenih omrežjih komentiralo več Slovencev. Nekateri so zgroženi nad kreativnostjo učencev, spet drugi menijo, da s prikazanim ni nič narobe.

»Jaz bi suspendiral "ogorčene" starše ... V kakšnem svetu mehkužcev živimo to je neverjetno.«

»Vsi že 'fukjeni' v glavo. Vse odgovorne suspendirati, nikoli več učiti, zapreti ...«

»Kaki cepci k nobeden več ne šteka, zajebancije, vsi trdi ko lešnik.«

»Ko sem jaz gor rastel, je bil tak humor in skeči normalni, ker so vsi razumeli, da je hec. Dandanes pa je vsak že občutljiv za vse, hvala Amerika, da se bomo počasi bali svoje sence ...«

»Kot da že ni dovolj nasilja medvrstniškega, pa se take bedarije dovolijo, saj ne ves, kaj bi rekel.«

Kako vi komentirate zaigran pokol na valeti?

»Če pa take stvari podpirajo tudi nekateri starši, mislim, da se jim možgani kisajo, pa da se ne bodo na stara leta čudili, zakaj imajo take otroke.«

»Pa saj ne moreš verjeti, kaj ni že dovolj nasilja po šolah ... Kdo to podpira? Potem se bodo pa čudili, če bo osmošolec prišel z motorko v šolo ...«

»Fukjeno, dajte še kake ideje frocom, ki tak živijo že od telefonov«

»Prfuljeni vsi skup. Potrudili so se in naredil grozljivko. Če je pa to koga šokiral so bili toliko bol uspešni. Bravo mladi. Tastari ste pa za na gnoj. S takim mišljenjem uničujete generacije. Zato pa je tko da so vsi pomehkuženi«

»Slovenske novice vi ste pa res eni težki čudaki. Blokiral vas bom«

»Kakšna ironija, vse povsod že resnični dogodki poboja učencev po šolah in en bolan um se spomni zaigrat sceno v soli. A se bo tudi to pripisalo umetnosti, filmski.«

»Starši pretiravajo in pretiravajo res iz svojih otrok delajo mehkužce in invalide. Kot je zgoraj eden napisal doma gledajo grozljivke in morilske igrice je ok. Samo da tastaredva lahko skočita skupaj. Če je bil to zdrav hec s tem ni nič narobe.«

»Glede na to, da se po šolah po svetu dogajajo res podobne situacije, da se izvajajo množični pokoli, mislim, da to ne spada na valeto, čeprav je bilo mišljeno kot šala. Nekateri starši si nikoli ne bodo opomogli od teh grozot, katere so jih preživeli in zato to ne spada v šolo, ker opisuje najbolj grozni način človeškega trpljenja, usmrtitev nekoga - celo otrok. To je moje mišljenje.«