Zaradi domnevnih nepravilnosti na parlamentarnih volitvah je Državna volilna komisija (DVK) prejela ugovor, v katerem med drugim avtor piše: »Zahtevam, da se zaradi kršenja zakona o volitvah v državni zbor razveljavi volitve v državni zbor z dne 24. april 2022.«. Ugovor in omenjeno zahtevo je podal predsednik volilnega odbora na volišču OŠ Reka - Pohorje (705001) Vojko Golob, in sicer 27. aprila. Zakaj šele takrat, ko pa so bile volitve 24. aprila (izidi so bili znani še isti dan zvečer), ni znano. Vojka Goloba, ki je podal ugovor in predlagal razveljavitev volitev, je za predsednika volilnega odbora 705001 imenovala OVK 7005 Maribor 1, predlagala pa ga je stranka SDS, so nam razkrili pristojni.

Kaj je tisto, kar je najbolj zbodlo Goloba? Premajhne pisemske ovojnice za hranjenje neuporabljenih in preštetih glasovnic. V ugovoru piše, da so jih zato položili v skrinjico, ne da bi jih zavarovali in zapečatili, kar je v nasprotju z zakonom, glasovnice pa da so bile tako lahko podvržene manipulacijam.

Ugovor povsem neutemeljen

Podani ugovor sta reševali pristojna volilna komisija volilne enote VKVE 7000 Maribor in okrajna volilna komisija 7005 Maribor 1. Predsednica iz zadnje, Senada Baltić, nam je na vprašanja o ugovoru odgovorila takole: »Po mnenju OVK 7005 Maribor 1 je njegov ugovor povsem neutemeljen, saj je bil dejansko predsednik odgovoren za glasovnice vse dokler jih ni predal OVK. Volilni odbor je namreč tisti, ki je dolžan, pred vrnitvijo vseh glasovnic (veljavnih, neveljavnih in neuporabljenih) OVK, ugotoviti izid glasovanja na svojem volišču in ugotovljeno vpisati v zapisnik, predsednik VO pa mora izid glasovanja na tem volišču tudi razglasiti.«

Opozoril na nepravilnosti med volitvami ni bilo

Priznava, da so zaradi velikosti kuvert imela težave tudi ostala volišča po Sloveniji: »Zato smo bili člani OVK 7005 Maribor 1 tudi ves čas trajanja volitev na voljo, da volilnim odborom zagotovimo dodaten material, če bi ga potrebovali. Na dan volitev so člani OVK 7005 Maribor 1 prav tako opravili obhod po vseh voliščih (33), da bi se prepričali, če vse poteka v skladu z zakonom in navodili DVK, pri čemer so bili na voljo tudi za vprašanja, pripombe ali zagotovitev dodatnega materiala. S strani predsednika volilnega odbora volišča 705001 zahteve po dodatnih kuvertah nismo prejeli, prav tako ob vrnitvi gradiva ni imel nobenih posebnih pripomb. Ob podrobnem pregledu zapisnika volilnega odbora za volišče 705001 pa je mogoče ugotoviti, da VO ni zabeležil kakšnih pripomb ali ugotovljenih posebnih okoliščin, nepravilnosti, ki bi jih zaznal pri svojem delu. Predsednikom VO je naložena tudi obveznost, da morajo po oddaji volilnega gradiva OVK in vpisu izidov volitev na volišču v informacijski sistem za podporo ugotavljanja izida volitev, ki ga opravi OVK, preveriti izide volitev na svojem volišču. Kar pomeni, da se je bil tudi predsednik VO na volišču št. 705001 dolžan prepričati, če so objavljeni izidi volitev na posebni spletni strani DVK skladni z ugotovljenimi izidi volitev z zapisnikom o delu volilnega odbora, ki ga je vodil. OVK na dan volitev, (niti kasneje) ni bila seznanjena, da bi prišlo pri prenosu podatkov, ki jih je posredoval ta VO, v informacijski sistem DVK do kakršnih koli odstopanj, zato v dopisu predsednika VO na volišču št. 705001 izpostavljene težave pri vračanju neuporabljenih glasovnic ne predstavljajo nepravilnosti, ki bi lahko kakorkoli vplivale na volilni izid in zakonitost izvedbe glasovanja.«

Drugih pritožb v njihovem volilnem okraju niso prejeli.