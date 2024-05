Zahtevajo sklic izredne seje

SDS še naprej diktira tempo koaliciji – od zaprisege aktualne vlade je namreč vložil šest interpelacij. Uspelo mu je z zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije za Gen-i ter Golobovo podjetje Star Solar. Tik pred začetkom predčasnega glasovanja na evropskih volitvah pa zdaj zahteva še sklic izredne seje, za katero so na petindvajsetih straneh kritično analizirali delo vlade v zadnjih dveh letih.

SDS z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je stanje v Sloveniji v času aktualne vlade poslabšalo, pozivajo jo, naj pri svojem delu spoštuje ustavni red, ministri pa naj z vsemi svojimi močmi delujejo za blaginjo Slovenije.

Kritično analizirali

V gradivu, priloženem zahtevi za sklic izredne seje državnega zbora, so spomnili, da je Robert Golob ob prisegi za mandatarja obljubljal, da bo Slovenijo popeljal v boljšo prihodnost, kakršno si državljani zaslužijo. To boljšo prihodnost pa so v SDS analizirali v 20 točkah, med drugim so kritično analizirali dogajanje na področju energetike, financ, kulture, kmetijstva, infrastrukture, obrambe in gospodarstva ter seveda zdravstva.

Od zaprisege vlade so vložili šest interpelacij.

»Po začetnih obljubah in najavah vseh mogočih reform ... Smo priča razgradnji sistema. Zdravstveni sistem razpada, priča smo pravemu stavkovnemu valu. Več kot kritično je stanje v domovih za starejše, dolgotrajna oskrba se zamika v nedoločno prihodnost.« Podpisniki zahteve se sprašujejo, ali je to ta obljubljena boljša prihodnost.