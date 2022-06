Nedeljsko popoldne so Kraljevi zaradi slabega vremena preživljali doma. Pred letom so kupili hiško v vasici Potoki, najbolj vzhodno ležečem naselju občine Jesenice, le lučaj od meje z občino Žirovnica. »Zaropotalo je in se streslo kot med potresom,« pove mlada mamica Anja Kralj: »K sreči smo bili zaradi deževja v objektu. Če bi bili zunaj na zgornji terasi, bi v hipu postalo zoprno za vse nas.« Z vrha, skozi gmajno, sta se z vso silo prikotalili dve veliki skali. Ogroža naselje in prebivalce »Ena je butnila ob oporni zid, ki je tik nad hišo, in se tam zaustavil...